Ensino digital é opção acessível para quem busca qualificação

Estudar a distância é uma possibilidade que tem ganhado espaço e alcançado um número cada vez maior de estudantes, que veem na modalidade uma forma de iniciar ou continuar sua jornada de formação sem renunciar à flexibilidade e a qualidade de ensino.

Com crescimento superior a 470% nos últimos 10 anos, de acordo com o último Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o ensino digital se tornou protagonista na vida de diversos estudantes.

A Universidade Anhembi Morumbi faz parte do Ecossistema Ânima - que, destaca a diretoria, é “o maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil” - e tem mais de 50 anos de história. A instituição traz em seu DNA a formação de profissionais atualizados com as necessidades do mercado de trabalho, por meio de uma formação humanista.

Além da tradicional atuação no estado de São Paulo, a marca hoje está presente, através dos polos de ensino digital, em diversos estados no Nordeste do País, como Rio Grande no Norte, Bahia, Paraíba e Ceará - onde a Anhembi Morumbi está ampliando seus polos educacionais.

Tamires Barbosa, moradora de Fortaleza, que está no primeiro semestre de Recursos Humanos na Anhembi Morumbi Online, tem o sonho de trabalhar com recrutamento e seleção na área de aviação civil e vê no ensino digital a rota para alcançar os seus objetivos.

“O que mais me encanta nessa área é o recrutamento humanizado, onde o processo seletivo não se dá somente aos aspectos técnicos que as profissões precisam, mas do perfil comportamental que cada candidato possui para se enquadrar em determinada vaga”, explica.

A estudante de 23 anos, que hoje trabalha como assistente comercial, escolheu esse formato de graduação por aspirar novas oportunidades em empresas aéreas, o que vai exigir plena disponibilidade de agenda.

“Fiz essa escolha por ter uma flexibilidade de tempo e autonomia nos estudos, e porque a Universidade Anhembi Morumbi dispõe de um ótimo ensino na modalidade a distância. Consigo trabalhar e estudar em paralelo”, comenta.

Diferente dos tabus difundidos, a educação a distância é uma modalidade que promove aproximação e interação por meio de diversos recursos tecnológicos. Foi isso que atraiu Antônio Faustino, estudante de Ciências Econômicas, que vê na educação um caminho para suas conquistas.

“Sempre enxerguei na educação as portas de esperança. Venho de uma família humilde, onde trabalhar era prioridade, e vi na educação a oportunidade de crescer profissionalmente e ter um futuro diferente”, comenta. Faustino afirma que esse novo capítulo em sua formação já surtiu efeito em sua carreira.

“Novas oportunidades surgiram através da graduação e da especialização. Após me formar, pretendo ingressar em alguma empresa multinacional e trabalhar com valores e questões mais estratégicas”, afirma.

Segundo a diretora corporativa de operações comerciais de Educação Digital da Ânima Educação, Maria Carolina Lourenço, a procura dos alunos pelo ensino digital segue em expansão. “A descentralização dos polos de Educação Superior dissolve barreiras impostas pelas distâncias geográficas e sociais, além de tornar o diploma um sonho palpável para uma importante parcela dos brasileiros que deseja não só uma graduação, mas uma especialização ou uma oportunidade de, mesmo diplomado, mudar de área”, afirma.

Ensino digital democratiza acesso à educação

Para quem atua na área educacional, o desconhecimento em relação ao ensino a distância já foi superado, principalmente por ser um modelo que teve sua evidência potencializada durante o período da pandemia. “Boa parte da nossa captação de estudantes está no ensino digital. Este modelo democratiza ainda mais o Ensino Superior no País”, completa Maria Carolina.

Entre as causas para o avanço da modalidade no Brasil, revelado pelo Censo da Educação Superior, estão a expansão dos polos e cursos de ensino a distância e, também, o avanço da crise econômica, que obrigou muita gente a recalcular a rota no mercado de trabalho.

A pesquisa revela ainda que 2,5 milhões de pessoas se inscreveram em curso superior on-line em 2021, o que ratifica a consolidação da modalidade como uma excelente opção de capacitação profissional.

Para Leandro Abreu, que atua como mantenedor do Polo Anhembi Morumbi Messejana II, é extremamente satisfatório ver na prática como a educação tem o poder de transformar a realidade dos estudantes. “A possibilidade de transformar e melhorar a qualidade de vida de alguém através da educação é, certamente, um dos mais gratificantes benefícios que o empreendedorismo trouxe para a minha vida”, reflete o empreendedor.

A expansão da marca no Estado busca expandir o acesso dos estudantes a uma universidade tradicional no Brasil e reconhecida no mercado de trabalho como sinônimo de qualidade acadêmica e inovação.

“Estamos atingindo resultados incríveis, como um crescimento impressionante do ensino digital no Pará. Tivemos muito suporte da equipe da instituição, com ferramentas e treinamentos e isso encoraja para investirmos na educação de qualidade em nosso estado”, finaliza Abreu.