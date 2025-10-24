Unifametro lança curso de medicina com foco em inovação e humanismo

Unifametro lança curso de medicina com foco em inovação e humanismoCom 23 anos de experiência em saúde, a instituição apresenta uma nova formação que coloca a prática no centro do aprendizado
O curso de Medicina da Unifametro foi criado para desenvolver futuros médicos com visão crítica, atuação humanizada e capazes de compreender as necessidades de cada paciente.
A vocação dessa novidade é ocupar um patamar superior aos demais cursos já ofertados na cidade, com prédio exclusivo, equipamentos de última geração, laboratórios para exercitar a prática e um corpo docente de profissionais altamente qualificados e que exercem a Medicina no dia a dia. A primeira turma já inicia as atividades em novembro de 2025.
Compromisso Unifametro
A nova graduação da Unifametro segue a marca da instituição: gerar profissionais tecnicamente competentes e, acima de tudo, comprometidos com o bem-estar. Tudo para unir ciência à tecnologia e faz valer o juramento com o qual se compromete ao final da graduação.
Para divulgar a novidade, a Unifametro contou com a Agência Temprano para lançar campanha que combina objetividade e criatividade nas medidas certas.
As inscrições estão abertas em: unifametro.edu.br/medicina.
