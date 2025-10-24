Unifametro lança curso de medicina com foco em inovação e humanismo

Com 23 anos de experiência em saúde, a instituição apresenta uma nova formação que coloca a prática no centro do aprendizado

O curso de Medicina da Unifametro foi criado para desenvolver futuros médicos com visão crítica, atuação humanizada e capazes de compreender as necessidades de cada paciente.

A vocação dessa novidade é ocupar um patamar superior aos demais cursos já ofertados na cidade, com prédio exclusivo, equipamentos de última geração, laboratórios para exercitar a prática e um corpo docente de profissionais altamente qualificados e que exercem a Medicina no dia a dia. A primeira turma já inicia as atividades em novembro de 2025.

