Sindicato dos Médicos do Ceará oferece benefícios e serviços exclusivos aos seus associados

O Sindicato dos Médicos do Ceará ampliou os serviços e benefícios aos seus associados. Os médicos contam com assessoria jurídica para orientar em todas as situações que envolvem o exercício da profissão, e ainda revisão da aposentadoria, planejamento previdenciário, ações trabalhistas e defesa do consumidor. Os associados também têm à disposição uma assessoria contábil completa para diversos serviços para pessoa física ou jurídica, como declaração de Imposto de Renda, Livro Caixa, contábil, fiscal, departamento pessoal e societário. Além disso, os médicos possuem descontos exclusivos nos planos de saúde e odontológico, e no Clube de Vantagens com mais de 70 parceiros locais e nacionais nas áreas de lazer, gastronomia, educação e muito mais.

Há 82 anos sendo referência na defesa e valorização da categoria médica cearense, o Sindicato dos Médicos acumula conquistas importantes por meio de uma forte atuação e abertura de diálogo com o governo e parlamentares. Entre as ações mais recentes, a reposição salarial dos servidores estaduais, a recomendação do piso médico estadual, intensificação das visitas nas unidades de saúde no interior, cobrança contínua pela regularização de salários atrasados e inauguração da Regional Cariri. “Somos uma entidade cada vez mais atuante e engajada para atender o médico em qualquer situação, sempre em busca de melhores condições de trabalho e respeito com o profissional”, afirma Dr. Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos.

Para saber mais, entre em contato conosco pelo Whatsapp: https://bit.ly/3QdNMon



