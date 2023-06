São João Shopping Benfica tem programação especial e Festival de Quadrilhas Juninas Infantis

O São João é a maior festa popular nordestina. Todos os anos, o público aguarda ansioso para se deliciar com as comidas típicas, fazer as simpatias para os santos, brincar nas quermesses e, claro, conferir de perto as apresentações de quadrilhas juninas.

Tudo isso e muito mais pode ser desfrutado na programação de São João do Shopping Benfica que vai até dia 30 de junho.

Nestes dois fins de semana, os destaques são para o Festival de Quadrilhas Juninas Infantis, que ocorre nos dias 18 e 25 de junho, às 16 horas, na Área de Eventos do empreendimento (2º piso).

Ao todo, 9 quadrilhas juninas infantis, com crianças na faixa etária de 5 a 12 anos, irão disputar o título de campeã e a premiação em dinheiro, além de medalhas para os destaques.

O evento é organizado pela Federação dos Eventos Juninos do Ceará (Fejuc).

As quadrilhas juninas infantis participantes desta edição são:



“Para nós, do Shopping Benfica, empreendimento que se orgulha de resgatar e valorizar as tradições cearenses e nordestinas, é com alegria que sediamos este evento, porque celebra o São João e, especialmente, é a garantia de que o festejo vai perdurar com estas novas e tão talentosas gerações”, comemora a gerente de Marketing e Responsabilidade Social do shopping, Camila Garcia.



Vilinha do Bem e shows de forró

As atrações juninas não param por aí, no Shopping Benfica, que montou a Vilinha do Bem, espaço cenográfico que tem encantado o público.

De 9 a 30 de junho, no piso térreo, as famílias e amigos se divertem no espaço, que tem a entrada aberta ao público. Tem capelinha, para fazer a simpatia a Santo Antonio, quermesse com brincadeiras e prêmios. E não poderia faltar as barraquinhas com comidas típicas, que também estão presentes e agradam desde de crianças até os mais velhos.

Aos fins de semana, tem forró das antigas para não deixar ninguém parado.

Nesta sexta-feira (16/6), vai ter tributo à Rainha do Forró, Eliane, com a cantora Vitória Silva. No sábado (17/6), o arrasta pé vai ser puxado pelo Trio Forró, Xote e Baião.

Na semana seguinte, vai ter apresentação de Thays Oliveira, ex-vocalista das bandas Brasas do Forró e Forró na Veia, na sexta-feira (23/6) e a noite de São João, sábado (24/6), vai ter a batida do Trio Forrozin Sem Frescura, com quadrilha intergeracional improvisada, organizada pelo projeto do shopping, “Viva a Vida”, composto por dançarinos amadores maiores de 50 anos que, para a ocasião, dançarão junto com os alunos da escola de dança sediada no shopping, a Tato. As programações musicais serão na Praça de Alimentação (1º piso), às 19h.



Mais informações: shoppingbenfica.com.br e 85 3243-1000

