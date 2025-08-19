Cariri: Mistura Senac amplia programação e traz novidades em 2025

Cariri: Mistura Senac amplia programação e traz novidades em 2025Festival que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas chega à quarta edição com três dias de atividades, inclui novos segmentos e amplia espaço para restaurantes e crianças
A Praça La Favorita em Juazeiro do Norte se prepara para receber, entre 21 e 23 de agosto, a quarta edição do Festival Mistura Senac, que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas. A cada ano, o evento ganha força e, em 2025, apresenta um formato ampliado, tornando-se um dos protagonistas da programação cultural e formativa do Cariri.
Com média de 10 mil visitantes nas últimas edições, o Mistura Senac traduz-se em um grande encontro entre cultura, aprendizado e negócios, reforçando o papel do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na valorização das potencialidades do Ceará.
"O Mistura Senac é um festival que nasceu gastronômico, mas se transformou rapidamente em uma grande mostra de tudo que o Senac faz na prática”, explica Vanessa Santos, consultora de Gastronomia do Senac Ceará.
Segundo ela, além de envolver alunos e profissionais, o festival também abre espaço para empresários, produtores e para o público em geral, sempre de forma gratuita.
Três dias de evento e mais atividades
A principal mudança deste ano é a ampliação da programação para três dias, o que possibilitou aumentar a quantidade de oficinas, aulas-show e vivências em diferentes áreas.
Até a última edição, o Mistura reunia saúde, moda, beleza, gastronomia e turismo. Em 2025, dois novos segmentos entram em cena: saúde e tecnologia. Na área tecnológica, a novidade é a demonstração de drones, que será realizada de forma contínua no Espaço Kids.
Já em saúde, as atividades ultrapassam o eixo da estética e integram o espaço Enfermagem em Ação: Exposição de Ambiente Intensivo Simulado, onde os visitantes poderão utilizar óculos de realidade virtual para imergir em em uma cirurgia robótica. Além disso, jogos de passo a passo vão guiar os participantes a calçar luvas cirúrgicas, e uma oficina sensorial vai convidá-los a identificar sintomas de doenças por meio das sensações.
“As pessoas que se interessam por enfermagem vão ter a simulação de um ambiente e ainda vai ter monitoramento, vai ter aferição de glicose, de batimentos cardíacos, de pressão arterial”, acrescenta Vanessa.
Gastronomia fortalecida e mais restaurantes
A gastronomia continua como eixo central do Mistura, mas também chega com novidades. Além do reforço no número de oficinas e aulas-show, a praça de alimentação terá 12 marcas locais participando ao longo dos três dias.
“Antes a gente colocava somente quatro estandes e esses estandes eram revezados, cada restaurante podia ir só um dia, então a gente atendia oito restaurantes. Neste ano, a gente ampliou a participação. Nós estamos com 12 marcas. Tem quem vai participar nos três dias, tem quem vai participar dois dias...”, explica a consultora.
Espaço kids ampliado
Outro destaque desta edição é o Espaço kids, que também cresceu em tamanho e atrações. Além das brincadeiras tradicionais, o público infantil poderá contar com atendimentos de cabelo e maquiagem exclusivos para as crianças, novidade que promete movimentar ainda mais as famílias durante o festival.
Confira a programação por eixos temáticos
Gastronomia
- Aulas demonstrativas e oficinas práticas com profissionais do Senac, convidados e alunos.
- Aula-show com o chef Onildo Rocha (Comi Que Fiquei Triste), incluindo degustação dos pratos apresentados.
- Ser e Fazer: 12 oficinas práticas (20 vagas cada, com inscrição presencial).
- Bora Fazer: oficinas conduzidas por alunos do Senac, com receitas de drinks (das 18h às 22h, durante os três dias).
- Oficinas de gastronomia dentro da unidade móvel do Senac.
Saúde
- SPA com massagens com óleos essenciais, terapias faciais com argila, experiência terapêutica e sensorial na podologia e espaço adaptado e acolhedor para crianças autistas.
- Enfermagem em Ação: Exposição de Ambiente Intensivo Simulado, incluindo:
- Óculos de realidade virtual para imersão em cirurgia robótica.
- Jogos para aprender a calçar luvas cirúrgicas.
- Manobra de ressuscitação cardiopulmonar com manequim de simulação.
Turismo
- Passeio ciclístico na Chapada do Araripe (sábado, às 7h30).
- Exibição fotográfica com registros dos alunos do curso de Guia do Senac, sobre sítios arqueológicos do Cariri.
- Simulação de escavação arqueológica em recipiente, com réplicas de registros.
- Oficinas lúdicas sobre a cultura do Cariri, com o escritor Zé Flávio (autor de O Mistério das Treze Portas).
Moda e Beleza
- Seis desfiles na passarela, sendo:
- Coleção Sertões Místicos – alunos do Senac Iguatu.
- Alvorecer do Sertão – alunos do Senac Sobral.
- Pachamama – alunos do Senac Juazeiro.
- DNA Senac – alunos do Senac Quixadá.
- Dois desfiles de marcas autorais da região.
Tecnologia
- Simulação de drones, novidade desta edição (demonstração aberta ao público).
Atividades transversais / gerais
- Rodas de conversa e palestras na Oca Da (Com)Ciência, com temas distribuídos por dias:
- Dia 21: Empregabilidade e gestão; Turismo como ferramenta de inclusão social; e Estética como imposição ou cuidado.
- Dia 22: Inclusão social através do artesanato; Tendências da enfermagem cirúrgica; e Gastronomia e arqueologia.
- Dia 23: Turismo e arqueologia no Cariri; Medicina popular; e Design sustentável.
- Oficinas diversas:
- Estamparia em ecobags;
- Garrafa sensorial;
- Mediação sensorial com elementos do Cariri;
- Oficina rústica em madeira.
- Atividades fixas:
- Feirinha Raízes (com empresários locais);
- Praça de Alimentação (gastronomia regional);
- Espaço kids (brincadeiras).
Serviço
O quê: Mostra Sesc Cariri de Culturas
Quando: de 21 a 24 de agosto
O quê: Mistura Senac Cariri
Quando: 21, 22 e 23 de agosto, das 18h às 22h
Onde: Praça José Ilânio Couto Gondim (Praça La Favorita) – End.: Av. Leão Sampaio, 1046 – Bairro Lagoa Seca – Juazeiro do Norte
