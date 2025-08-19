Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cariri: Mistura Senac amplia programação e traz novidades em 2025
senac

Cariri: Mistura Senac amplia programação e traz novidades em 2025

Festival que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas chega à quarta edição com três dias de atividades, inclui novos segmentos e amplia espaço para restaurantes e crianças
A Praça La Favorita em Juazeiro do Norte se prepara para receber, entre 21 e 23 de agosto, a quarta edição do Festival Mistura Senac, que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas. A cada ano, o evento ganha força e, em 2025, apresenta um formato ampliado, tornando-se um dos protagonistas da programação cultural e formativa do Cariri.

Com média de 10 mil visitantes nas últimas edições, o Mistura Senac traduz-se em um grande encontro entre cultura, aprendizado e negócios, reforçando o papel do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na valorização das potencialidades do Ceará.

"O Mistura Senac é um festival que nasceu gastronômico, mas se transformou rapidamente em uma grande mostra de tudo que o Senac faz na prática”, explica Vanessa Santos, consultora de Gastronomia do Senac Ceará.

Segundo ela, além de envolver alunos e profissionais, o festival também abre espaço para empresários, produtores e para o público em geral, sempre de forma gratuita.

 

Três dias de evento e mais atividades

A principal mudança deste ano é a ampliação da programação para três dias, o que possibilitou aumentar a quantidade de oficinas, aulas-show e vivências em diferentes áreas.

Até a última edição, o Mistura reunia saúde, moda, beleza, gastronomia e turismo. Em 2025, dois novos segmentos entram em cena: saúde e tecnologia. Na área tecnológica, a novidade é a demonstração de drones, que será realizada de forma contínua no Espaço Kids.

Já em saúde, as atividades ultrapassam o eixo da estética e integram o espaço Enfermagem em Ação: Exposição de Ambiente Intensivo Simulado, onde os visitantes poderão utilizar óculos de realidade virtual para imergir em em uma cirurgia robótica. Além disso, jogos de passo a passo vão guiar os participantes a calçar luvas cirúrgicas, e uma oficina sensorial vai convidá-los a identificar sintomas de doenças por meio das sensações.

“As pessoas que se interessam por enfermagem vão ter a simulação de um ambiente e ainda vai ter monitoramento, vai ter aferição de glicose, de batimentos cardíacos, de pressão arterial”, acrescenta Vanessa.

 

Gastronomia fortalecida e mais restaurantes

A gastronomia continua como eixo central do Mistura, mas também chega com novidades. Além do reforço no número de oficinas e aulas-show, a praça de alimentação terá 12 marcas locais participando ao longo dos três dias.

“Antes a gente colocava somente quatro estandes e esses estandes eram revezados, cada restaurante podia ir só um dia, então a gente atendia oito restaurantes. Neste ano, a gente ampliou a participação. Nós estamos com 12 marcas. Tem quem vai participar nos três dias, tem quem vai participar dois dias...”, explica a consultora.

 

Espaço kids ampliado

Outro destaque desta edição é o Espaço kids, que também cresceu em tamanho e atrações. Além das brincadeiras tradicionais, o público infantil poderá contar com atendimentos de cabelo e maquiagem exclusivos para as crianças, novidade que promete movimentar ainda mais as famílias durante o festival.

 

Confira a programação por eixos temáticos

Gastronomia

  • Aulas demonstrativas e oficinas práticas com profissionais do Senac, convidados e alunos.
  • Aula-show com o chef Onildo Rocha (Comi Que Fiquei Triste), incluindo degustação dos pratos apresentados.
  • Ser e Fazer: 12 oficinas práticas (20 vagas cada, com inscrição presencial).
  • Bora Fazer: oficinas conduzidas por alunos do Senac, com receitas de drinks (das 18h às 22h, durante os três dias).
  • Oficinas de gastronomia dentro da unidade móvel do Senac.

Saúde

  • SPA com massagens com óleos essenciais, terapias faciais com argila, experiência terapêutica e sensorial na podologia e espaço adaptado e acolhedor para crianças autistas.
  • Enfermagem em Ação: Exposição de Ambiente Intensivo Simulado, incluindo:
    • Óculos de realidade virtual para imersão em cirurgia robótica.
    • Jogos para aprender a calçar luvas cirúrgicas.
    • Manobra de ressuscitação cardiopulmonar com manequim de simulação.

Turismo

  • Passeio ciclístico na Chapada do Araripe (sábado, às 7h30).
  • Exibição fotográfica com registros dos alunos do curso de Guia do Senac, sobre sítios arqueológicos do Cariri.
  • Simulação de escavação arqueológica em recipiente, com réplicas de registros.
  • Oficinas lúdicas sobre a cultura do Cariri, com o escritor Zé Flávio (autor de O Mistério das Treze Portas).

Moda e Beleza

  • Seis desfiles na passarela, sendo:
    • Coleção Sertões Místicos – alunos do Senac Iguatu.
    • Alvorecer do Sertão – alunos do Senac Sobral.
    • Pachamama – alunos do Senac Juazeiro.
    • DNA Senac – alunos do Senac Quixadá.
    • Dois desfiles de marcas autorais da região.

Tecnologia

  • Simulação de drones, novidade desta edição (demonstração aberta ao público).

Atividades transversais / gerais

  • Rodas de conversa e palestras na Oca Da (Com)Ciência, com temas distribuídos por dias:
    • Dia 21: Empregabilidade e gestão; Turismo como ferramenta de inclusão social; e Estética como imposição ou cuidado.
    • Dia 22: Inclusão social através do artesanato; Tendências da enfermagem cirúrgica; e Gastronomia e arqueologia.
    • Dia 23: Turismo e arqueologia no Cariri; Medicina popular; e Design sustentável.
  • Oficinas diversas:
    • Estamparia em ecobags;
    • Garrafa sensorial;
    • Mediação sensorial com elementos do Cariri;
    • Oficina rústica em madeira.
  • Atividades fixas:
    • Feirinha Raízes (com empresários locais);
    • Praça de Alimentação (gastronomia regional);
    • Espaço kids (brincadeiras).

Serviço

O quê: Mostra Sesc Cariri de Culturas
Quando: de 21 a 24 de agosto

O quê: Mistura Senac Cariri
Quando: 21, 22 e 23 de agosto, das 18h às 22h
Onde: Praça José Ilânio Couto Gondim (Praça La Favorita) – End.: Av. Leão Sampaio, 1046 – Bairro Lagoa Seca – Juazeiro do Norte

