Como a mais recente Indicação Geográfica do Ceará pode ajudar rendeiras de bilro em Aquiraz
Certificação reconhece tradição secular, protege o artesanato e abre novas oportunidades de renda para mulheres que mantêm viva a arte da renda de bilro. Conquista da certificação tem atuação direta do Sebrae Ceará 
