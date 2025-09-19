Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Certificação reconhece tradição secular, protege o artesanato e abre novas oportunidades de renda para mulheres que mantêm viva a arte da renda de bilro. Conquista da certificação tem atuação direta do Sebrae Ceará

Como a mais recente Indicação Geográfica do Ceará pode ajudar rendeiras de bilro em Aquiraz

