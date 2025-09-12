Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Feira do Empreendedor 2025 reúne inovação, conhecimento e oportunidades para impulsionar pequenos negócios no estado

Ceará recebe a maior vitrine de negócios do Nordeste em outubro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.