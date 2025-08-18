Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pequenos negócios ganham mais flexibilidade para quitar débitos com a Receita Federal
sebrae 3

Pequenos negócios ganham mais flexibilidade para quitar débitos com a Receita Federal

Nova regra permite que MEI, micro e pequenas empresas definam número de parcelas e ampliem o planejamento financeiro
Autor O Povo
Autor
O Povo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial



Conteúdo de responsabilidade do anunciante
sebrae 3
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar