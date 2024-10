Siará Tech Summit 2024: oportunidade ímpar para novos empreendedores e investidores

Programação diversificada inclui palestras, workshops e mesas-redondas. Evento contará com uma série de soluções voltadas para o desenvolvimento de negócios locais

Um dos grandes diferenciais do STS é sua programação diversificada, que inclui palestras, workshops e mesas-redondas, onde participantes poderão discutir temas relevantes para o desenvolvimento do setor. É um momento ímpar para aqueles que desejam empreender, pois a presença de mentores e especialistas pode ser a chave para transformar uma ideia em um negócio de sucesso.

Nos últimos anos, o ecossistema de inovação no estado tem se fortalecido, e eventos como o STS são cruciais para o fomento desse cenário. O STS oferece um espaço onde ideias se encontram e muitas parcerias são formadas, permitindo que pequenos negócios possam se conectar com grandes players do mercado. Essa interação não apenas gera novas possibilidades de investimentos, mas também a promoção de um ambiente saudável de troca de experiências.

De 23 a 25 de outubro, o Centro de Eventos do Ceará se transformará em um verdadeiro hub de inovação e competitividade durante o Siará Tech Summit 2024 (STS), evento promovido pelo Sebrae/CE. Com a expectativa de reunir 15 mil inscritos, o evento será um ponto de encontro essencial para empreendedores, investidores e empresários de diversos setores que buscam não apenas inspiração, mas também oportunidades concretas para alavancar seus negócios.

“Eventos como o Siará Tech Summit são fundamentais para o fortalecimento da competitividade e do ambiente de negócios no Ceará. Aqui, pequenos empreendedores podem encontrar inspiração, fazer networking e até mesmo fechar parcerias que impulsionam seus projetos. É uma chance única de inserir ideias inovadoras no mercado e fomentar a economia local”, ressalta Silvio Moreira Barbosa, Articulador da Unidade Competitividade dos Negócios.



Além disso, o STS contará com uma série de soluções voltadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de negócios locais. Assim, se você é um empreendedor em busca de inspiração ou um investidor em busca de novas ideias, não pode ficar de fora do Siará Tech Summit 2024. Acesse agora mesmo o siteoficial do evento e saiba mais.