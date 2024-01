Programa Elas Globais seleciona até esta sexta empreendedoras cearenses para apoio à internacionalização de negócios

Seguem abertas até as 17h desta sexta-feira, dia 15 de dezembro, as inscrições para o programa Elas Globais, cujo último edital vai selecionar 40 mulheres empreendedoras cearenses para orientar a expansão de seus negócios rumo à internacionalização de produtos e serviços. A iniciativa do Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE) vai oportunizar ainda a exposição de 12 negócios em evento empreendedor em Lisboa, em Portugal.

O programa é voltado para empresárias, sócias proprietárias de empresas enquadradas como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) sediadas no estado do Ceará. As áreas contempladas são moda (vestuário, confecção, calçado e joias), alimentos e bebidas, artesanatos e serviços, saúde e consultorias voltadas para negócios.

Nesta edição do programa, que vai de dezembro de 2023 a março de 2024, as empresas selecionadas poderão desenvolver networking, criar novas perspectivas de negócios com ênfase na ampliação de mercado, ter aumento da competitividade e a facilitação do processo de internacionalização das suas empresas. O método adotado é de workshops e consultorias individuais e coletivas de preparação.