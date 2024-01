Prêmio Educador Transformador está com inscrições abertas

Valorizar projetos educacionais transformadores com foco na educação empreendedora é o objetivo do Prêmio Educador Transformador, que chega à 2ª edição este ano. A certificação premia professores brasileiros de instituições de ensino públicas ou privadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento até o dia 5 de fevereiro.

A certificação nasceu da união do Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae e do Prêmio Professor Transformador da Bett Brasil e Instituto Significare. O evento é uma oportunidade de celebrar os professores e suas conquistas, assim como reconhecer as dificuldades enfrentadas por eles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o analista de Educação Empreendedora do Sebrae CE, Jefferson Oliveira, a premiação inspira outros educadores a inovarem dentro de sala de aula. “É muito importante quando a gente tem representações para que os professores percebam que é possível sim participar, avançar etapas e ser reconhecido pelos seus projetos”, defende.