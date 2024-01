Conecte-se com o ecossistema de inovação cearense no Demoday

O Demoday, encerramento do programa StartupCE 2023, ocorre neste sábado, 16, às 8h30, no Sebraelab. No evento, que é gratuito e aberto ao público, as startups que tiveram melhor desempenho ao longo do projeto se apresentam para potenciais investidores. O momento é uma oportunidade de aprendizado e troca de conhecimento para toda a comunidade de inovação cearense. As inscrições podem ser feitas na loja do Sebrae.

O momento é uma oportunidade de conexão, networking e business. Realizado pelo Sebrae/CE, o evento acelera startups e capacita empreendedores. O objetivo é injetar no mercado negócios inovadores de forma rápida e consistente, transformando projetos ainda em fase inicial de operação em modelos sustentáveis e concretos.

Sobre o StartupCE

No programa, os participantes vivenciam as diversas fases de desenvolvimento de uma startup. Durante três meses, as empresas recebem capacitações, mentorias, visibilidade diante de investidores e experts e oportunidades de conexão nas redes de inovação do Ceará. Ao final, as equipes com melhor desempenho ao longo do StartupCE apresentam os negócios para potenciais investidores no Demoday.