Sebrae/CE e Instituto Catarina Mina inovam com o projeto "Travessias Artesanais"

As peças desenvolvidas em diálogo com a produção artesanal de seis comunidades

Pensado com o objetivo de ampliar o alcance do potencial criativo do Estado e propor novos olhares para os fazeres artesanais dos grupos de artesãs, o projeto contou com os designers Dudu Bertholini, David Lee, Marina Bitú, Érico Gondim, Márcia Hissa e Celina Hissa, convidados a desenvolverem produtos e coleções exclusivas.

O trabalho de artesãs de seis comunidades do Ceará uniu-se à criatividade de designers renomados e o resultado, apresentado pelo Sebrae/CE e o Instituto Catarina Mina, transformou-se numa parceria de sucesso com as coleções do projeto “Travessias Artesanais”.

Trabalho que chega agora às prateleiras e ao mercado nacional e internacional começou há um ano Crédito: Divulgação/Sebrae

Durante a exposição permanente, aberta no próprio Espaço da Catarina Mina, o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, explicou que o trabalho que chega agora às prateleiras e ao mercado nacional e internacional começou há um ano e retomou não só a autoestima das artesãs de várias tipologias,” mas ajudou a enfatizar a importância feminina no Artesanato e a capacidade de se inovar e de se abrir para o novo,” resume.

Primeira fase do projeto envolve seis municípios cearenses Crédito: Divulgação/Sebrae

A primeira fase do projeto vem beneficiando comunidades e grupos de seis municípios cearenses, que desenvolvem diferentes trabalhos: o labirinto do Aracati, a renda de bilro do Trairi, o filé de Jaguaribe, o crochê de Curral Grande (São Gonçalo do Amarante), o trabalho em fibra de croá de Tianguá e o artesanato em palha de carnaúba em Sobral.

Rodas



O trabalho teve como objetivo um processo de partilha e construção Crédito: Divulgação/Sebrae

A programação de lançamento também foi aberta ao público em geral. No sábado, no período da manhã e da tarde, foram realizadas rodas de fazeres envolvendo as artesãs de Aracati, Jaguaribe, Sobral, Tianguá e Trairi, atendidos pelo projeto. Cada roda teve capacidade para até 15 participantes e foram divididas em: Roda de fazer Labirinto e Fibra de croá, com artesãs de Aracati e Tianguá; Roda de fazer Filé e palha de carnaúba com artesãs de Feiticeiro e Sobral e Roda de fazer de bilro com artesãs de Trairi.