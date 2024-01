MPEs foram responsáveis por 87% dos empregos criados no Ceará no mês de outubro

No acumulado de janeiro a outubro, os pequenos negócios contribuíram para a criação de 41.914 empregos formais no estado

As Micro e Pequenas Empresas foram responsáveis pela geração de 5.334 empregos com carteira assinada no Ceará durante o mês de outubro. O número corresponde a 87% do total de 6.130 empregos formais criados no Estado neste período. Os números fazem parte do levantamento do Sebrae, feito a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

A maioria dos empregos gerados pelas MPEs em outubro no território cearense vieram do setor de Serviços, responsável pela criação de 2.397 empregos. Em seguida aparecem os setores da Construção, com 1.006, o Comércio, com 963 e a Indústria da Transformação, com 828 empregos criados.

Entre as atividades produtivas, a que mais se destacou em outubro, entre as MPEs, foi o segmento de “Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas”, com 371 empregos formais gerados. Em seguida, aparece a “Construção de edifícios”, com 364 e os “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, com 312 postos de trabalho.