Rede D’Or é eleita a empresa de saúde mais confiável do Brasil em ranking da Newsweek

Hospital São Carlos trabalha para oferecer o melhor atendimento médico do Ceará, a instituição é parte da Rede D'Or / Crédito: Divulgação/Rede D'Or

O ranking global World’s Most Trustworthy Companies 2025, da revista Newsweek, apontou a Rede D’Or como a empresa de saúde mais confiável do Brasil. O levantamento é um dos mais respeitados do mundo corporativo e ouviu 65 mil pessoas em 20 países, somando 200 mil avaliações e meio milhão de menções analisadas na internet.

A pesquisa avalia a confiança de consumidores/pacientes, colaboradores e investidores, reforçando o reconhecimento de uma marca que se destaca por unir excelência técnica, credibilidade e compromisso com o cuidado.



Mais do que um título, o reconhecimento da Newsweek reforça a liderança da Rede D’Or e a consistência de uma trajetória construída ao longo de décadas, com base em qualidade, transparência e responsabilidade em cada relação.

O que sustenta essa confiança

Na percepção dos consumidores e pacientes, a Rede D’Or se destaca pela excelência no atendimento, pela segurança dos processos clínicos e pela clareza na comunicação. Entre colaboradores, o destaque vem de uma cultura que valoriza oportunidades reais de crescimento, reconhecimento profissional e propósito compartilhado.

E na visão dos investidores, a empresa se firma pela governança sólida, sustentabilidade das práticas e visão de longo prazo, pilares que tornam a Rede D’Or um dos grupos mais admirados da saúde suplementar.



Na soma desses critérios, a Rede D’Or conquistou o posto de empresa brasileira mais confiável no setor de saúde, liderando a categoria Health Care & Life Sciences no ranking nacional. “Ser uma empresa confiável significa cuidar de forma responsável em todas as frentes: pacientes, médicos, colaboradores e investidores. A confiança é o que conecta tudo isso”, afirma Rodrigo Gavina, CEO da Rede D’Or São Luiz.

Esses reconhecimentos se somam à presença da companhia entre as empresas brasileiras com maior número de hospitais listados no ranking World’s Best Hospitals, da Newsweek. Em 2025, 28 unidades figuram entre as melhores do país, representando um quarto de todas as instituições brasileiras incluídas na lista.

Reconhecimento que vai além da pesquisa

A força dessa reputação se reflete também em outros prêmios de destaque. Em 2025, a Rede D’Or foi eleita a melhor empresa de serviços médicos pelo ranking Valor 1000, uma premiação anual organizada pelo jornal Valor Econômico, e teve seus hospitais reconhecidos entre os Mais Amados de São Paulo e do Rio de Janeiro, em votação realizada pelos leitores da Revista Veja.



Na capital paulista, a marca São Luiz conquistou o 1º lugar no ranking, e o Hospital Vila Nova Star ficou com o 3º lugar. No Rio de Janeiro, o Barra D’Or, o Copa D’Or e o Quinta D’Or foram eleitos pelos cariocas como os hospitais mais amados da cidade.

Na Rede D’Or, a confiança se manifesta em protocolos clínicos rigorosos, em investimentos constantes em inovação, no respeito às equipes médicas e no foco inegociável na experiência de cada paciente. Essa postura fortalece um ciclo virtuoso: profissionais mais engajados, pacientes mais satisfeitos e resultados sustentáveis.

Rede D’Or conquistou o posto de empresa brasileira mais confiável no setor de saúde, liderando a categoria Health Care & Life Sciences no ranking nacional Crédito: ESTÚDIO O POVO