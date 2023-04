Os caminhos de legitimação dos direitos das mulheres

Mesmo com o avanço do debate, quebra de paradigmas legislativos e participação social são fundamentais para garantir proteção social

Em todo o mundo, o processo de construção dos direitos das mulheres foi conduzido a passos lentos. Um dos primeiros marcos históricos nesse sentido ocorreu no século XX, na luta feminina pela participação política. No Brasil, porém, o Estado só começou a olhar com mais atenção para o cenários de violência e privação que as mulheres viviam por volta da década de 80, após o fortalecimento de movimentos organizados que lutavam tanto contra a ditadura militar quanto contra crimes de ódio, a exemplo do caso do assassinato da socialite Ângela Diniz, cometido por seu então marido, cuja defesa alegou “legítima defesa da honra”.

A tese era muito adotada em casos de feminicídios como forma de justificar a violência cometida por seus parceiros ou ex-parceiros. O termo “oficial” ainda não existia, mas muitos assassinatos motivados por violência de gênero já eram registrados.

Desde o movimento “Quem ama não mata”, organizado à época para pressionar as autoridades a solucionar crimes contra mulheres e penalizar os culpados, o debate nacional sobre direitos das mulheres avançou – especialmente por recomendações internacionais –, mas não sem impasses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A advogada Raquel Andrade, que preside a Comissão da Igualdade Racial e é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB/CE, destaca que principalmente após a implementação da Lei Maria da Penha, em 2006, há uma aprimoração das políticas públicas voltadas para as mulheres.

No entanto, a ampliação do debate exige uma quebra de paradigmas, pois ainda que a legislação venha sendo “alterada constantemente para que haja um caráter mais protetivo dos direitos, é preciso que nosso ordenamento jurídico seja fortalecido, pois ele também é afetado pelo machismo estrutural e pelo patriarcalismo”, lembra.

Raquel afirma ainda que, para além da gestão pública, a sociedade civil organizada tem tido papel importante na manutenção dos direitos das mulheres. “Não há nada mais eficiente para legitimar uma política pública do que a participação social, do que o contato com quem lida com a realidade para além das funções estatais”. Segundo Raquel, no Ceará, alguns dos setores de grande relevância nesse aspecto estão ligados às mulheres negras e indígenas, além de mulheres com deficiência e setores ligados a categorias profissionais.

A cientista social Isabel Carneiro, integrante do Fórum Cearense de Mulheres, também ressalta a notoriedade dos movimentos feministas na luta pela equidade. Dentre os mais antigos e relevantes do País estão a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), a Marcha Mundial das Mulheres e a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras.

Essas e outras organizações reúnem mulheres de várias gerações “em busca de políticas de prevenção à violência, além de construir dados que leiam a realidade tal como ela é para combater esse fenômeno”, pontua.

Apesar dos altos índices de violência, Isabel destaca a importância da organização coletiva e, principalmente, da sensibilização da sociedade para que a violência contra a mulher não seja mais vista como algo justificável.

“Aos pouquinhos vamos colhendo os frutos. Hoje a violência não é mais naturalizada. Aliás, é, no sentido de que nos acostumamos com índices altos; mas a gente vê uma reação das pessoas. O discurso de culpabilização da vítima tem sido reduzido, e há mais solidariedade às mulheres”.

Por um futuro possível

Ainda que caiba ao Estado a proteção social das mulheres, ativistas e pesquisadoras reiteram que a participação individual na luta contra a violência e pelos direitos de meninas e mulheres é fundamental. A advogada e doutoranda em Direito Rose Marques, que também atua como coordenadora de projetos no Instituto Maria da Penha (IMP), explica que profissionais de todas as áreas podem se unir nesse esforço por um presente de mudanças e um futuro mais justo e seguro.

“Em todo lugar que a gente ocupa, a gente pode agir de forma comprometida com a luta das mulheres. Se você é professor de matemática, pode dar aulas a partir de uma premissa não sexista, falar sobre violência e como é importante denunciar. Se é radialista, pode usar sua voz e espaço. Se é médico, pode desempenhar sua função seguindo as normas de notificação de casos de violência, mas também tendo uma postura acolhedora”, salienta.

Além das possibilidades de se engajar profissionalmente no tema, o campo das relações pessoais também pode se transformar em espaço de luta. “Esse tema precisa ser discutido, falado, e não só por mulheres. Precisamos do engajamento de homens que falem de outras masculinidades possíveis para além da que está posta, que é danosa para todo mundo”, lembra Rose.

“Ao mesmo tempo, é preciso valorizar a voz das mulheres, exercer a escuta acolhedora, acompanhar em uma denúncia, dar o suporte que for possível. Esse comprometimento pessoal com mulheres que estão no seu círculo faz muita diferença”, conclui.



Projeto "Violência contra a mulher: um mal que precisa ser enfrentado"

Acompanhe também a live transmitida no Facebook e no YouTube do O POVO no próximo dia 10 de abril, às 11 horas. No mesmo dia, um e-book gratuito sobre o tema será lançado no portal do O POVO.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags