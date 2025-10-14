Verdejar Fortaleza: quando alunos se tornam protagonistas do cuidado com o meio ambiente

Oficina do Verdejar Fortaleza envolve alunos em práticas ambientais / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Cuidar da cidade pode começar dentro da escola, com uma muda plantada, uma conversa sobre o lixo do bairro ou um olhar mais atento ao que cresce, ou deixa de crescer, ao redor. É com esse espírito que o Verdejar Fortaleza deu início, na última semana, às primeiras oficinas da ação “Vamos Verdejar Fortaleza”, realizadas com escolas públicas da Capital.

Na Escola Municipal Ari de Sá Cavalcante, no bairro José Walter, os alunos do 8º ano participaram de um encontro que uniu aprendizado e prática. Além de conhecerem a flora nativa da cidade, eles discutiram os impactos da introdução de espécies exóticas e o papel de cada pessoa na preservação dos ecossistemas urbanos.



A atividade terminou do lado de fora da escola, com o plantio de mudas nativas em um canteiro que antes servia de depósito de lixo. “Foi muito legal participar da oficina! A gente fez várias atividades sobre o meio ambiente, tipo plantar mudas e aprender sobre reciclagem. Eu gostei mais da parte prática, quando a gente pôde mexer na terra e ver as plantas crescendo”, conta Menzacke Oliveira, de 14 anos, um dos participantes.

Oficinas em escolas integram as atividades do Verdejar Fortaleza Crédito: Aurélio Alves/ O POVO Oficinas em escolas integram as atividades do Verdejar Fortaleza Crédito: Aurélio Alves/ O POVO O projeto que envolve a turma nasceu do interesse da escola em ampliar as ações de educação ambiental. Segundo o diretor Rayne Vasconcelos, o Verdejar Fortaleza surgiu como uma oportunidade de tornar o aprendizado mais próximo da realidade dos alunos. “Quando soubemos do concurso, vimos nele uma oportunidade de envolver os alunos em uma iniciativa prática e significativa, conectando o aprendizado em sala de aula com o cuidado com o meio ambiente e o território onde vivemos”, explica.

O grupo desenvolve um plano para transformar o espaço em frente à escola, hoje marcado pelo descarte de resíduos, em uma área verde com mudas, placas educativas e ações de conscientização com a comunidade. “Os alunos receberam a proposta com muito entusiasmo. Desde o início, mostraram interesse em entender os problemas ambientais do bairro e propor soluções. Foi bonito ver como se tornaram protagonistas do projeto”, completa o diretor.



Estudantes plantam mudas em ação do Verdejar Fortaleza Crédito: Aurélio Alves/ O POVO Estudantes plantam mudas em ação do Verdejar Fortaleza Crédito: Aurélio Alves/ O POVO Estudantes plantam mudas em ação do Verdejar Fortaleza Crédito: Aurélio Alves/ O POVO As oficinas, conduzidas por facilitadores do Verdejar Fortaleza, fazem parte de uma jornada que também inclui aulas de campo nas Dunas da Sabiaguaba, realizadas desde quinta-feira (10). Durante a vivência, os alunos conheceram o bioma nativo, fizeram reconhecimento de espécies de plantas e participaram de rodas de conversa sobre preservação ambiental.

As atividades do Vamos Verdejar Fortaleza seguem até o mês de novembro, com novas oficinas nas escolas nos dias 17, 24 e 30 de outubro e 6, 13 e 21 de novembro, além de aulas de campo nas Dunas da Sabiaguaba, nos dias 16, 23 e 31 de outubro e 7, 14, 27 e 28 de novembro, com todas as atividades iniciando sempre a partir das 8h.



Verdejar Fortaleza

A ação Vamos Verdejar Fortaleza é uma das peças que compõem o projeto Verdejar Fortaleza, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

No total, foram selecionados oito projetos socioambientais desenvolvidos por escolas públicas de ensino fundamental II da cidade de Fortaleza. A iniciativa é voltada, preferencialmente, para alunos do oitavo e nono ano, e professores que tenham vontade de fazer a diferença.

