O POVO News: Lula volta a atribuir alta do dolár à 'especulação contra o real'

A segunda edição desta terça-feira, 2, do programa O POVO News vai ao ar às 18 horas. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio traz todos os detalhes da alta do dólar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atribuir a elevação a uma "especulação contra o real", após a moeda americana fechar a segunda-feira, 1º, a R$ 5,65.

"É um absurdo. Veja, obviamente, me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real neste País", disse Lula em entrevista à Rdáio Sociedade, em Salvador. Ele também comentou que fará reunião para tratar do assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo:

Pedro Lupion (PP-PR), garantiu que as negociações para a regulamentação estão avançadas junto ao grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. Outro tema da edição é reforma tributária . O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal(PP-PR), garantiu que as negociações para a regulamentação estão avançadas junto ao grupo de trabalho da Câmara dos Deputados.

A ampliação da cesta básica com isenção de tributos, até então restrita a 15 itens, compõe as discussões. O novo relatório deve estabelecer a isenção de carne bovina, de frango e suína e especificar quais tipos de peixes com imposto zero.



O programa também atualiza o cenário eleitoral de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) aparecem empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura. O levantamento divulgado nessa segunda-feira é do instituto Real Time Big Data.

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage; e o colunista Henrique Araújo, também do O POVO.