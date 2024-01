Thiago apresenta Desaguar

Desaguar é uma fotografia Crédito: Divulgação

Thiago Teixeira Paiva tem 36 anos, nasceu em Fortaleza e atualmente residente no bairro do Siqueira - Jardim Jatobá, traz consigo uma paixão pelo mundo da fotografia. O que começou como um hobby, uma expressão artística de sua paixão por capturar momentos e poetizar cenas, tem se transformado ao longo dos últimos dois anos em uma busca dedicada para tornar a fotografia não apenas um hobby, mas também uma fonte significativa de renda, paralelamente ao seu trabalho na área de gerenciamento sob o regime celetita. Dentre as vastas possibilidades oferecidas pela fotografia, se identifica verdadeira na arte de retratos e ensaios. Tem uma abordagem intimista revelando um estilo que privilegia a naturalidade e busca capturar a autenticidade emocional de seus retratados, transformando cada imagem em uma composição única. O aprimoramento das habilidades fotográficas foi evidenciado durante a pandemia, quando participei do primeiro curso no renomado Galpão Rastilho. Teve publicação de fotografias no site da Vogue Itália, participando de seleções mensais que destacam talentos emergentes. Seu portfólio abrange desde colaborações artísticas com escritores e músicos até exposições em galerias virtuais, como a EUART em São Paulo e a Fotoart Galeria Virtual De Fortaleza, um projeto respaldado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza que visava destacar obras de artistas da periferia. Destacam-se também contribuições para o universo literário, ilustrando capas de livros, incluindo "Do Jeito que Ahhh Encruzilhando Beiradas" do escritor Marcos Roberto para a editora EU-i, assim como a criação de um conjunto de oito obras fotográficas para o livro de poesias "Abissais", que será lançado em dezembro do mesmo autor e editora. Teve dois ensaios publicado na revistas Berro, documentando o cotidiano no Mercado São Sebastião no primeiro momento de reabertura pós-Covid, ou expressando suas próprias reflexões sobre a pandemia por meio de autorretratos. Fez também a capa de um single para o artista Daniel Peixoto com participação da cantora Diferreira.