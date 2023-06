Outfit7 se junta ao Green Game Jam 2023

A empresa por trás de Talking Tom Gold Run e My Talking Angela 2 também irá doar US$60.000 para a Re:wild, ONG que apoia a proteção de sapos harlequin no Brasil e em toda a América Central e do Sul

Um estudo recente estima que atualmente 38% da Floresta da Amazônia é afetada por algum tipo de degradação, o que leva muitas espécies à extinção. Pensando nisso e em celebração ao Dia do Meio Ambiente, em 5 de junho, a Outfit7 acaba de anunciar a sua participação no Green Game Jam (GGJ), um evento que visa conscientizar os gamers e incentivar os estúdios a implementarem "ativações verdes" em seus jogos.

Neste ano, o GGJ reúne 40 games de todo o mundo com o objetivo de arrecadar 1 milhão de dólares para proteger os ecossistemas selvagens, como a Floresta da Amazônia. “Fazer parte do Green Game Jam é uma prova do nosso compromisso em causar um impacto positivo no mundo”, disse Xinyu Qian, CEO da Outfit7. “A nossa participação nesse evento é uma maneira envolvente e divertida para os jogadores aprenderem sobre a importância de preservar a Floresta e inspirá-los ainda mais a protegê-la”.

Além de promover a conscientização sobre a conservação da vida selvagem, a Outfit7 demonstra o seu compromisso fazendo uma doação de US$60.000 em apoio à conservação do sapo-alerquim, para a Re:wild, uma organização sem fins lucrativos que protege e restaura a vida selvagem. Eles trabalham em estreita colaboração com a Iniciativa de Sobrevivência dos atelopus, que se dedica à proteção de sapo-arlequim, um dos grupos de anfíbios mais ameaçados do mundo, incluindo na Floresta Amazônica. De acordo com a Re:wild, o sapo-arlequim enfrenta ameaças que afetam cerca de 80% de suas espécies e até 40% delas podem já estar extintas na natureza. 7

Como participar do evento e jogar Talking Tom Gold Run e My Talking Angela 2

A partir de hoje, os jogadores do Talking Tom Gold Run estão convidados a participarem do evento "Grow & Go", no qual devem coletar gotas de água especiais para cultivar a sua própria árvore em um jardim encantador. Enquanto ajudam a árvore a crescer, animais ameaçados, como o sapo-arlequim, a onça-pintada e a arara-vermelha, aparecem no jogo.

Em My Talking Angela 2, a ação "Flower Power" acontece na varanda da Talking Angela. O desafio é cultivar flores para atrair e cuidar das abelhas, criaturas essenciais para o equilíbrio e a preservação do ecossistema amazônico. Para alcançar esse objetivo, é necessário plantar sementes e, para ajudar no seu crescimento, é importante atender às suas necessidades, como reproduzir música, regá-las e remover ervas daninhas.

Com foco em ajudar a Floresta da Amazônia, ambos os eventos estarão disponíveis de 01 a 12 de junho e em todos os finais de semana até o final do mês e, como uma forma de incentivar ainda mais os jogadores, foram disponibilizados os códigos promocionais "BEE" para receber 2 mil moedas extras em My Talking Angela 2 e "TREE" para obter 300 fichas extras de água em Talking Tom Gold Run.

Para participar dos eventos, baixe o Talking Tom Gold Run e My Talking Angela 2 agora, e para saber mais sobre a campanha visite: https://talkingtomandfriends.com/ggj.

Sobre OUTFIT7

A Outfit7 é uma força dinâmica em jogos para celular, atingindo uma audiência global de bilhões com seus jogos premiados. Impulsionada pela criatividade e pela experiência líder do setor, a talentosa equipe internacional da empresa, com mais de 400 pessoas, ultrapassa os limites do possível todos os dias. Os mais de 20 jogos da Outfit7 já foram baixados em todo o mundo mais de 20 bilhões de vezes e 470 milhões de fãs jogam eles todos os meses. Seu portfólio também inclui inúmeras séries animadas de sucesso, parques temáticos e um programa de licenciamento. Você pode obter mais informações em www.outfit7.com.

Sobre GREEN GAME JAM

O Green Game Jam é uma iniciativa anual da Playing for the Planet Alliance, onde os estúdios de jogos são desafiados a implementar ‘ativações ecológicas’ em seus jogos existentes. A cada ano, essas ativações ecológicas têm um tema ambiental comum e visam envolver jogadores de todo o mundo e inspirá-los a agir pelo meio ambiente. O objetivo do Green Game Jam é acelerar o número de estúdios de jogos que agem pelo meio ambiente usando o seu grande alcance. A Playing for the Planet prevê uma indústria de jogos onde os games não são vistos apenas como uma forma de entretenimento, mas também como uma ferramenta educacional e inspiradora para ativar as pessoas em temas ambientais.

Sobre Re:wild

Re:wild protege e restaura a natureza. Temos um foco singular e poderoso: a natureza como a solução mais eficaz para as crises interconectadas de clima, biodiversidade e bem-estar humano. Fundado por um grupo de renomados cientistas conservacionistas junto com Leonardo DiCaprio, Re:wild é um multiplicador de forças que reúne povos indígenas, comunidades locais, líderes influentes, organizações não-governamentais, governos, empresas e o público para proteger e recuperar a vida selvagem em escala na velocidade em que precisamos. Nosso trabalho vital protegeu e conservou mais de 180 milhões de acres, beneficiando mais de 16 mil espécies nos locais mais insubstituíveis do mundo para a biodiversidade. Nós não precisamos reinventar o planeta. Precisamos reanimá-lo — para todos os animais selvagens.