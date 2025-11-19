Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Now Living: Otoch apresenta stand de vendas premium
otoch

Now Living: Otoch apresenta stand de vendas premium

O espaço foi criado para materializar a experiência, o conceito e a atmosfera do produto em dimensão real
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

Após o lançamento oficial do Now Living que fica localizado em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, um dos pontos mais desejados da cidade, a Otoch apresenta agora o stand de vendas do empreendimento, um espaço criado para materializar a experiência do cliente.

O Now Living nasce em um dos pontos mais convenientes da cidade, cercado por serviços, mobilidade, lazer e gastronomia, um verdadeiro convite a viver com praticidade.

Com apartamentos de 64m² e 75m², opções de 2 ou 3 quartos e até 2 vagas, atende diferentes perfis e necessidades, sempre valorizando conforto e aproveitamento inteligente dos espaços. Já a área de lazer foi planejada para complementar a vida urbana, reunindo coworkingminimarket, lavanderia, academia, salão gourmet, pet place com pet care e muito mais, oferecendo mais autonomia e bem-estar no dia a dia.

 

Localização privilegiada e estilo de vida elevado


O Now Living se destaca por oferecer uma proposta alinhada ao comportamento do novo consumidor imobiliário: alguém que busca praticidade, boa localização, infraestrutura completa e conexão com bem-estar.

SERVIÇO

Visite o stand e conheça as tipologias disponíveis.
Rua. Almeida Prado - 330, em frente ao Shopping RioMar Fortaleza.
Site: otoch.com/.

 

 

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
otoch
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar