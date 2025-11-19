Now Living: Otoch apresenta stand de vendas premium

Otoch apresenta seu stand de vendas premium / Crédito: Divulgação

Após o lançamento oficial do Now Living que fica localizado em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, um dos pontos mais desejados da cidade, a Otoch apresenta agora o stand de vendas do empreendimento, um espaço criado para materializar a experiência do cliente. O Now Living nasce em um dos pontos mais convenientes da cidade, cercado por serviços, mobilidade, lazer e gastronomia, um verdadeiro convite a viver com praticidade.

Com apartamentos de 64m² e 75m², opções de 2 ou 3 quartos e até 2 vagas, atende diferentes perfis e necessidades, sempre valorizando conforto e aproveitamento inteligente dos espaços. Já a área de lazer foi planejada para complementar a vida urbana, reunindo coworking, minimarket, lavanderia, academia, salão gourmet, pet place com pet care e muito mais, oferecendo mais autonomia e bem-estar no dia a dia. Localização privilegiada e estilo de vida elevado

O Now Living se destaca por oferecer uma proposta alinhada ao comportamento do novo consumidor imobiliário: alguém que busca praticidade, boa localização, infraestrutura completa e conexão com bem-estar. SERVIÇO Visite o stand e conheça as tipologias disponíveis.

Rua. Almeida Prado - 330, em frente ao Shopping RioMar Fortaleza.

Site: otoch.com/.