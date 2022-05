Quer saber como fortalecer seu negócio e garantir destaque no mercado? O POVO Lab tem a solução

Escolha um cenário, uma causa, uma realidade para definir sua marca. É nesse lugar para onde você vai trazer seu cliente para ele consumir o seu produto. Perceba: são dois caminhos. Criar um ambiente e nele vender seu produto. Esse ambiente não é exatamente físico, é sempre uma experiência, que pode ser uma leitura, um movimento, um conteúdo. E uma experiência só é possível através de uma narrativa. Como pensar em uma história que dê valor ao seu negócio?

É para esse tipo de solução que O POVO tem uma área dedicada a pensar estratégias, narrativas e produtos próprios para criar vínculos entre marcas e seus clientes. O POVO Lab é um estúdio de branded content, que reúne células de design, redes sociais e conteúdo.

O branded content é um tipo de comunicação estratégica que une informação de qualidade e publicidade, com foco em criar e manter a reputação da marca ao mesmo tempo em que se conecta com seu público. “Os formatos de branded content são infinitos. Podemos propor desde um texto no O POVO Online, portal que agrega relevância à empresa citada, fortalece a autoridade no Google para as marcas, a matérias no impresso, formatos editoriais para as redes sociais, produtos para as rádios O POVO/CBN e Nova Brasil e até ativações diversas pela cidade”, esclarece Gil Dicelli, gerente geral do O POVO Lab.

Nesse método de criação de conteúdo, o foco não é o apelo direto ao produto ou serviço, mas a narrativa, que além de poder ser contada em diferentes formatos pode ser multiplataforma. “Ter os meios de comunicação O POVO como suporte para tais conteúdos customizados agrega o valor imensurável da credibilidade de informação e apuração, marca dos 94 anos de jornalismo do O POVO. Hoje informação séria e checada é de extrema importância para a sociedade”, reforça Paula Lima, editora-executiva de conteúdo. O POVO Lab já coleciona cases de sucesso e clientes dos mais diversos segmentos.

Para debater esse momento de consumo que vivemos hoje, O POVO Lab lançou o e-book “Estratégia e comunicação de marca: o que busca o novo consumidor?”. A publicação está disponível gratuitamente no site do estúdio de branded content que estreia junto com a nova marca da área. Já pensou no que O POVO LAb pode criar com exclusividade para sua marca?

Ficou interessado em como O POVO Lab pode criar soluções para sua marca? Entre em contato pelo site do O POVO Lab.

Baixe gratuitamente o e-book “Estratégia e comunicação de marca: o que busca o novo consumidor?”



Clique aqui para baixar o PDF.

