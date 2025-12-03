‘Natal, Música e Fé 2025’: ato ecumênico reunirá três religiões e renomado cerimonialista

‘Natal, Música e Fé 2025’: ato ecumênico reunirá três religiões e renomado cerimonialistaOs palestrantes Padre Ricardo Régis, Hugo Mendonça e Pastor Munguba são, respectivamente, um sacerdote, um espírita e um pastor protestante. Com orquestra, ato ecumênico ocorre na noite do próximo sábado, 6, com o premiado cerimonialista Flávio Liffeman
Representantes de três credos celebrarão a fé, o amor e a paz no "Natal, Música e Fé", evento organizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO. Com programação musical, o ato ecumênico gratuito será na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, a partir das 19h de 6 de dezembro. O cerimonial vai ficar a cargo de Flávio Liffeman.
Sob o som de um coral de 50 vozes e uma orquestra profissional, os representantes religiosos pregarão em diferentes correntes doutrinárias (um sacerdote, um espírita e um pastor protestante). São eles, respectivamente: Padre Ricardo Régis, Hugo Mendonça e Pastor Munguba. Todo esse conjunto será conduzido pelo cerimonialista Flávio Liffeman.
Segundo a jornalista Lêda Maria, organizadora do evento, o ato ecumênico é realizado como forma de combate à discriminação e em prol da paz, um dos propósitos das comemorações natalinas. “O Natal é união de todos os credos, de todos os corações”, descreve ela.
E completa: “Esse mundo que está doente, esse mundo de guerra, esse mundo discriminação, esse mundo fomentando ódio, não é possível mais vivermos neste mundo. A reflexão dos três religiosos vai ser dissertando em cada um de nós a necessidade de falarmos da paz, de praticarmos a paz e de eliminarmos Tudo que possa destruir essa paz que é saúde, a paz que é religiosidade, a paz que é o amor, a paz que é a prática real da nossa fé”.
Quem são os três religiosos no Natal, Música e Fé 2025
Um dos palestrantes, o reverendo Munguba Júnior estreia esse ano no evento. Ele é presidente da Igreja Batista Seven Church e doutor em Psicologia Clínica. Munguba também integra a Embaixada Cristã da Coreia do Sul para Implantação da Oração da Madrugada e Erradicação da Pobreza no Brasil. “O pastor traz a sua profunda reflexão cheia de beleza sobre o tempo de paz. Nós não podemos desprezar a nossa tentativa de ressuscitar a paz no mundo”, descreve Lêda Maria.
Como representante da Igreja Católica, estará Frei Ricardo Regis, da Ordem Franciscana, vigário paroquial da Nossa Sra. das Graças, multiartista e cantor. O religioso é também criador de conteúdo digital e propaga o evangelho pelas redes sociais, com palavras de bondade.
O espírita Hugo Mendonça é palestrante e representante da Organização religiosa Grupo Paz e Bem. Ele prega a favor da igualdade social e do amor ao próximo, por meio de atos de caridade, rodas de conversa e campanhas de arrecadação. “Cada contribuição é importante e faz a diferença para muitas vidas humanas”, defende ele, sobre os projetos que organiza.
Para Lêda Maria, a junção dos três demonstra as movimentações diárias que carregam o espírito do Natal ao longo do ano. “Natal é essa união. É você ter o coração aberto para parar da movimentação diária, das preocupações, dos apelos pecaminosos do mundo por separar e dar as mãos”.
Ela considera que a programação “despertará em cada pessoa presente o que há de mais profundo na formação de sua felicidade”. “E vamos poder ouvir, entre a musicalidade, a voz interior que nos diz: ‘Lembra-te do ser que está em ti, do ser de luz, do ser de paz, da liberdade que há em ti para colher a esperança e afastar a tempestade, a tristeza, a solidão’”, afirma.
Cerimonialista promete marco no calendário natalino de Fortaleza
O evento será guiado, de forma inédita, pelo cerimonialista premiado Flávio Liffeman. Reconhecido pelo trabalho sensível e pela condução impecável em celebrações marcantes da cidade, Flávio chegará a quarta edição do “Natal, Música e Fé” trazendo, além de sua experiência, o frescor da novidade, com um “brilho de estreia que movimenta a cidade e reacende o encantamento típico de dezembro”.
“Acredito que o público virá com uma energia vibrante, pronto para viver uma noite de emoção, beleza e espiritualidade. Será um encontro que promete marcar o calendário natalino de Fortaleza”, comenta.
Sobre a natureza do evento, que reúne diversos credos, Flavio descreve a responsabilidade de conduzi-lo de forma a “costurar fé, música e sentimento em um único fio de humanidade.” Para ele, nessas celebrações, cada palavra dita precisa ser capaz de acolher, independentemente da crença do público, pois, “é um chamado à sensibilidade e ao respeito pela espiritualidade das pessoas”.
Assim, Flávio promete uma condução ainda mais afetiva e luminosa, respeitando a atmosfera quase sagrada de dezembro, um período em que as pessoas buscam renovação, memória e esperança. “Irei valorizar cada detalhe que torna o Natal um momento de reencontro e interioridade”, destaca.
A estreia também marca o reencontro profissional entre o cerimonialista e a jornalista Lêda Maria, idealizadora e organizadora do evento, com quem já trabalhou antes. Ele ressalta que ela “é uma força cultural”, alguém que transforma eventos em experiências profundas.
A união dos dois, agora em parceria com o O POVO, reafirma a busca pela excelência e a essência do Natal: a capacidade de unir e tocar vidas.
Natal, Música e Fé 2025
Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Quando: Sábado, 6 de dezembro, às 19h
Valor: Gratuito