‘Natal, Música e Fé 2025’: ato ecumênico reunirá três religiões e renomado cerimonialista

Evento ‘Natal, Música e Fé’ firma tradição e se renova a cada ano / Crédito: João Filho Tavares

Representantes de três credos celebrarão a fé, o amor e a paz no "Natal, Música e Fé", evento organizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO. Com programação musical, o ato ecumênico gratuito será na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, a partir das 19h de 6 de dezembro. O cerimonial vai ficar a cargo de Flávio Liffeman.

Sob o som de um coral de 50 vozes e uma orquestra profissional, os representantes religiosos pregarão em diferentes correntes doutrinárias (um sacerdote, um espírita e um pastor protestante). São eles, respectivamente: Padre Ricardo Régis, Hugo Mendonça e Pastor Munguba. Todo esse conjunto será conduzido pelo cerimonialista Flávio Liffeman. Leia mais O mais belo natal para abrir o mês de dezembro: dia 6 Sobre o assunto O mais belo natal para abrir o mês de dezembro: dia 6 Segundo a jornalista Lêda Maria, organizadora do evento, o ato ecumênico é realizado como forma de combate à discriminação e em prol da paz, um dos propósitos das comemorações natalinas. “O Natal é união de todos os credos, de todos os corações”, descreve ela. E completa: “Esse mundo que está doente, esse mundo de guerra, esse mundo discriminação, esse mundo fomentando ódio, não é possível mais vivermos neste mundo. A reflexão dos três religiosos vai ser dissertando em cada um de nós a necessidade de falarmos da paz, de praticarmos a paz e de eliminarmos Tudo que possa destruir essa paz que é saúde, a paz que é religiosidade, a paz que é o amor, a paz que é a prática real da nossa fé”.

Quem são os três religiosos no Natal, Música e Fé 2025 Um dos palestrantes, o reverendo Munguba Júnior estreia esse ano no evento. Ele é presidente da Igreja Batista Seven Church e doutor em Psicologia Clínica. Munguba também integra a Embaixada Cristã da Coreia do Sul para Implantação da Oração da Madrugada e Erradicação da Pobreza no Brasil. “O pastor traz a sua profunda reflexão cheia de beleza sobre o tempo de paz. Nós não podemos desprezar a nossa tentativa de ressuscitar a paz no mundo”, descreve Lêda Maria. Como representante da Igreja Católica, estará Frei Ricardo Regis, da Ordem Franciscana, vigário paroquial da Nossa Sra. das Graças, multiartista e cantor. O religioso é também criador de conteúdo digital e propaga o evangelho pelas redes sociais, com palavras de bondade.

O espírita Hugo Mendonça é palestrante e representante da Organização religiosa Grupo Paz e Bem. Ele prega a favor da igualdade social e do amor ao próximo, por meio de atos de caridade, rodas de conversa e campanhas de arrecadação. “Cada contribuição é importante e faz a diferença para muitas vidas humanas”, defende ele, sobre os projetos que organiza. Leia mais ‘Natal, Música e Fé 2025’ terá cantor Paulo José e coral infantil com repertório do católico ao pop Sobre o assunto ‘Natal, Música e Fé 2025’ terá cantor Paulo José e coral infantil com repertório do católico ao pop Para Lêda Maria, a junção dos três demonstra as movimentações diárias que carregam o espírito do Natal ao longo do ano. “Natal é essa união. É você ter o coração aberto para parar da movimentação diária, das preocupações, dos apelos pecaminosos do mundo por separar e dar as mãos”.

Ela considera que a programação “despertará em cada pessoa presente o que há de mais profundo na formação de sua felicidade”. “E vamos poder ouvir, entre a musicalidade, a voz interior que nos diz: ‘Lembra-te do ser que está em ti, do ser de luz, do ser de paz, da liberdade que há em ti para colher a esperança e afastar a tempestade, a tristeza, a solidão’”, afirma. Cerimonialista promete marco no calendário natalino de Fortaleza O evento será guiado, de forma inédita, pelo cerimonialista premiado Flávio Liffeman. Reconhecido pelo trabalho sensível e pela condução impecável em celebrações marcantes da cidade, Flávio chegará a quarta edição do “Natal, Música e Fé” trazendo, além de sua experiência, o frescor da novidade, com um “brilho de estreia que movimenta a cidade e reacende o encantamento típico de dezembro”. “Acredito que o público virá com uma energia vibrante, pronto para viver uma noite de emoção, beleza e espiritualidade. Será um encontro que promete marcar o calendário natalino de Fortaleza”, comenta.