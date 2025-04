Contagem Regressiva: neste sábado tem R$ 45 milhões em jogo na Dupla de Páscoa 2025

Para quem quer mais chances sem pesar no bolso, a solução está nos bolões estratégicos / Crédito: Divulgação

A temporada de sorte da Caixa Econômica Federal começa com força total em 2025. A aguardada Dupla de Páscoa terá seu sorteio realizado no sábado, 19 de abril, véspera da Páscoa, e vai distribuir R$ 45 milhões em prêmios — o maior valor destinado a este concurso especial desde sua primeira edição. O montante não acumula: isso significa que alguém vai ganhar. E pode ser você.

A Dupla de Páscoa é uma edição especial da tradicional Dupla Sena, mas com um atrativo extra: o prêmio milionário garantido para pelo menos uma aposta. A mecânica do jogo é simples e atrativa — o apostador escolhe de seis a 15 dezenas entre 50 disponíveis e concorre em dois sorteios por concurso, com chances de premiação ao acertar três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um deles.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas atenção: embora o jogo simples de seis dezenas custe R$ 2,50, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 15.890.700. Já quem aposta com 10 dezenas, por exemplo, eleva suas chances para 1 em 75.670, mas precisa investir R$ 525. E o jogo máximo, com 15 dezenas, custa R$ 12.512,50, oferecendo uma probabilidade de 1 em 3.174.

Para quem quer mais chances sem pesar no bolso, a solução está nos bolões estratégicos — e nisso a Sorte Mais Brasil se destaca. Maior rede de lotéricas oficiais da Caixa no Brasil, com 22 unidades no Ceará e uma central de atendimento online que atende todo o país (Zap da Sorte), a rede está oferecendo bolões com dezenas turbinadas — e o melhor: com valores acessíveis. Bolões com chances ampliadas

- 20 jogos de 8 dezenas por apenas R$ 99,45: 560 vezes mais chances de ganhar;

- 5 jogos de 10 dezenas por apenas R$ 101,25: 1.050 vezes mais chances de ganhar;

- 2 jogos de 12 dezenas por apenas R$ 201,19: 1.848 vezes mais chances de ganhar;

- 1 jogo de 15 dezenas por apenas R$ 337,83: 5.005 vezes mais chances de ganhar. Esses bolões são divididos em cotas, o que permite ao apostador participar de apostas mais robustas pagando menos. Além disso, toda aposta feita pela central online da Sorte Mais Brasil é cadastrada no CPF do apostador, garantindo que, em caso de premiação, somente ele poderá resgatar os valores.



Outro diferencial é a praticidade: os apostadores recebem suporte direto com atendentes online, que explicam as opções, facilitam o pagamento e até notificam o resultado do sorteio no dia seguinte. É segurança, comodidade e transparência — tudo o que o apostador moderno procura.

“Apostar em bolões com dezenas ampliadas é uma das formas mais inteligentes de participar da Dupla de Páscoa”, destaca a equipe da Sorte Mais Brasil. “Além de economizar, você aumenta exponencialmente suas chances.”

Com o sorteio se aproximando, a expectativa cresce. E, se a sorte bater à porta, é melhor estar preparado — com um bilhete da Dupla de Páscoa e, de preferência, com as chances multiplicadas por um dos bolões da Sorte Mais Brasil.



