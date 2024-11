Mega da Virada 2024: apostas já podem ser registradas para concorrer aos R$ 600 milhões a partir de hoje

O ano novo se aproxima e com ele a famosa Mega da Virada também entra nos holofotes do nosso País. A campanha especial da Caixa que premia valores extraordinários, e difíceis até de mensurar, neste ano estima pagar R$600 Milhões

A Mega da Virada movimenta o imaginário de milhões de brasileiros, de norte a sul, todos sonhando com a chance de mudar de vida. Até aqueles que passam o ano sem jogar se rendem ao entusiasmo que envolve este sorteio grandioso, desejando ser um dos novos milionários do País.

Este ano de 2024 promete ser inesquecível. A CAIXA já liberou o cronograma: as apostas iniciam em 11 de novembro e vão até 31 de dezembro, dia do tão esperado sorteio. Com um prêmio inédito em jogo, os brasileiros já começam a planejar estratégias para fazer parte desse sonho.

E é pensando em multiplicar as suas chances de vitória que a Lotérica SMB, a maior rede oficial da CAIXA, traz novamente sua campanha especial com bolões exclusivos. Com os Bolões da SMB, você aposta em grupo, reduz o investimento e amplia as probabilidades, tornando o sonho de virar o ano como milionário ainda mais próximo.