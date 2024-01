Última chance para assinantes O POVO retirarem bilhete gratuito da Mega da Virada

Promoção em parceria com a Loterias Sorte Mais Brasil é válida até às 13h do dia 30

Ainda dá tempo! Se você é assinante do jornal O POVO ou O POVO+, não perca a oportunidade de ganhar um bilhete de seis dezenas registrado e totalmente gratuito para apostar na Mega Sena da Virada. A promoção vai até às 13h do dia 30 de dezembro.

A oportunidade é fruto da parceria do O POVO com a Loterias Sorte Mais Brasil, maior rede de Lotéricas Oficiais Caixa no Brasil.

O atual prêmio da Mega da Virada é o maior da história, sendo estimado em 570 milhões de reais. O sorteio ocorre no dia 31 de dezembro.

Descubra a Loterias Sorte Mais Brasil mais próxima:

Fortaleza

Aldeota: avenida Santos Dumont, 1740. Segunda a sexta, das 8h às 18h30, e sábado, das 8h30 às 14h.

avenida Santos Dumont, 1740. Segunda a sexta, das 8h às 18h30, e sábado, das 8h30 às 14h. Damas: rua Desembargador Praxedes, 163. Segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 16h.

rua Desembargador Praxedes, 163. Segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 16h. Messejana: rua Joaquim Bezerra, 67. Segunda a sexta, das 7h às 18h, e sábado, das 7h às 16h.

rua Joaquim Bezerra, 67. Segunda a sexta, das 7h às 18h, e sábado, das 7h às 16h. Siqueira: avenida General Osório de Paiva, 2951. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, e sábado, das 8h às 16h.

avenida General Osório de Paiva, 2951. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, e sábado, das 8h às 16h. Novo Mondubim: avenida Waldir Diogo, 1138. Segunda a sexta, das 8h às 19h, e sábado, das 8h às 16h.

Caucaia

Araturi: avenida São Vicente de Paula, 791. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e sábado, das 8h às 16h.

avenida São Vicente de Paula, 791. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e sábado, das 8h às 16h. Centro: av. Edson da Mota Correa, 855. Segunda a sexta, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 14h.

av. Edson da Mota Correa, 855. Segunda a sexta, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 14h. Jurema: av. Dom Almeida Lustosa, 2686, A. Segunda a sexta, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 13h.

av. Dom Almeida Lustosa, 2686, A. Segunda a sexta, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 13h. Nova Metrópole: rua Trezentos e Quarenta e Cinco, 191. Segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h.

rua Trezentos e Quarenta e Cinco, 191. Segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h. Tabapuá: rod. Br 222, 7310, Loja A. Segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 16h.

Demais localidades