Fortaleza e Ceará são considerados favoritos para vencer a Copa do Nordeste 2022

Após sete rodadas disputadas, os dois grandes rivais do Estado permanecem invictos na Copa do Nordeste e líderes de seus respectivos grupos. Ambos já estão classificados antecipadamente, e agora esperam a definição da posição no grupo para saber o próximo adversário na fase de quartas de final.

Com o objetivo principal assegurado, Fortaleza e Ceará já se preparam para o início do mata-mata, que promete ser eletrizante como sempre! O primeiro jogo eliminatório já acontece no próximo dia 22 de março, e as finais estão marcadas para os dias 29 de março e 2 de abril.

Sendo assim, preparamos uma análise sobre os três principais candidatos ao título atualmente. As cotações foram disponibilizadas pela Betano, um dos sites de apostas mais populares e confiáveis do Brasil.

Fortaleza - 2.60

O tricolor do Pici continua se afirmando como potência regional e nacional. O atual momento realmente não poderia ser melhor: Único time da Série A invicto na temporada, líder do grupo na Copa do Nordeste e finalista do campeonato cearense, torneio em que pode se sagrar tetracampeão.

O desempenho do time treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda continua impressionando na parte ofensiva. São quinze gols marcados em sete rodadas no Nordestão até aqui, simplesmente o melhor ataque da competição.

Quem confia que o título da Copa do Nordeste vai ficar com o tricolor cearense esse ano fatura R$160 realizando uma aposta simples de R$100.

Ceará - 3.50

O sucesso do Vozão na Copa do Nordeste não surpreende mais ninguém. Afinal, o Ceará foi finalista nos últimos dois anos, está invicto no torneio esse ano e já é figura carimbada entre os favoritos do campeonato regional mais prestigiado do país.

Com apenas dois gols sofridos em sete partidas até aqui, o time comandado por Tiago Nunes vem mostrando muita consistência defensiva, fator marcante também na campanha do ano passado.

A cotação de 3.50 representa um ótimo valor, já que não será uma grande surpresa ver o Ceará levantando a Taça de Campeão do Nordeste pela terceira vez em sua história. Uma aposta de R$100 garante um retorno de R$350, nada mal para o torcedor que está otimista com o time do Vozão em 2022.

Bahia - 7.0

O estado da Bahia é disparado o maior vencedor do Nordestão. O Esporte Clube Bahia, assim como seu arqui rival Vitória, já venceu o torneio regional de maior sucesso do país quatro vezes.

Mesmo sendo atual campeão da competição, o Bahia não teve vida fácil até aqui. Derrotado três vezes na primeira fase, o Bahia corre sério risco de não chegar à fase final do torneio esse ano.

A cotação 7.0 não esconde que a possibilidade do bicampeonato do Bahia é muito pequena. Além de ter que vencer o Sergipe fora de casa, o esquadrão de aço precisa torcer por resultados favoráveis nos jogos do Náutico e do Botafogo-PB.

Por outro lado, o apostador que confiar no poder de superação e na tradição do time baiano na fase mata-mata, pode receber um lucro sensacional. Uma aposta simples no valor de R$100 gera um lucro de R$600 se o Bahia for campeão.

