O universo de oportunidades para jovens na indústria de games

"Foi maravilhoso, o tempo que eu passei e ainda estou aqui, porque pude aprender como é que funciona a rotina de trabalho, pude também conhecer novas pessoas, também me ajudou financeiramente, pude ajudar mais em casa, pude comprar minhas próprias coisas, pude montar o computador, justamente para eu poder estudar e fazer mais cursos, porque antes eu dependia exclusivamente de um celular, então foi um benefício financeiro, pessoal e profissional", revela a estudante.

“Sempre ficou a vontade de aprender, mas eu achava que só existiam cursos pagos para isso”, conta a moradora do bairro Presidente Kennedy, que encontrou, através do JD, a primeira oportunidade no mercado de trabalho, sendo selecionada para um estágio na administração municipal.

A estudante Tássila Ribeiro, 22, diz que sempre foi apaixonada por tecnologia. Quando descobriu o programa Juventude Digital (JD), da Prefeitura de Fortaleza, começou uma jornada por uma série de capacitações na área de games: Narrativa de jogos, Concepção de jogos, Prototipação de jogos, Planejamento de jogos, User Experience (UX), Prototipando com Figma, Introdução ao mercado de jogos, Análise e estética dos jogos, Design Gráfico com Canva, Prototipagem de UI Design, Fundamentos de arte para jogos, Fundamentos da produção de um jogo digital e Produção de jogos para o mercado.

Durante o estágio, ela desenvolveu um jogo que utiliza uma plataforma de gamificação para compartilhar conceitos e informações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O #GameLGPD venceu iniciativas de instituições públicas e privadas de todo o Brasil, conquistando a segunda colocação no 2º Prêmio Serpro de Privacidade e Proteção de Dados, na categoria “experiência do titular”, com premiação que ocorreu em 2023, em Brasília.

“É mais um reconhecimento da excelência do trabalho que nossos alunos estão criando a partir da formação que receberam por meio do Juventude Digital e isso apenas nos incentiva a continuar possibilitando oportunidades para os jovens da cidade", orgulha-se a coordenadora do Juventude Digital, Ianna Brandão.

Tássila define como uma “maravilha” oportunidades como as que aproveita. “É benéfico para toda a população, porque muitos desses cursos vão ser oferecidos justamente para jovens que são carentes ou que vivem em comunidades que são de alto risco”, observa.



Impacto no mercado

Integrada à Economia Criativa, a indústria de jogos movimenta valores superiores ao Cinema e à Música somados, tomando a frente na criação de propriedades intelectuais de alcance global. Segundo o relatório sobre entretenimento e mídia global PwC 2022-2026, em 2021 o faturamento de US$ 1,4 bilhão posicionou o Brasil na liderança como maior mercado de videogames na América Latina. Crescimento que deve se manter pelos próximos anos, com a esperança de chegar a corresponder a 47,7% da receita total da região até 2026.

Por enquanto, a realidade local é de alta demanda por profissionais qualificados. “Hoje eu tenho dificuldade de encontrar um narrador para fazer uma partida de LOL ou de achar uma pessoa para trabalhar com streaming, específico para jogos. O streamer que faz as nossas transmissões é de Minas Gerais, porque eu não tenho gente capacitada, ou as pessoas que tem, são muito requisitadas e cobram muito caro”, diz o presidente da União Cearense de Gamers (Uceg) Izequiel Norões, também professor de Jogos Digitais e de Análise Desenvolvimento de Sistemas, esta última na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Apesar de a atuação em empresas locais ainda ser restrita, nem de longe significa que quem se forma fica sem emprego. “Quando a gente vê a formação desses profissionais, a gente não deve pensar exatamente no mercado local. Após a pandemia, abriu-se muito mais oportunidades para quem trabalha remotamente”, diz o professor, citando vários exemplos de alunos que, instalados no Ceará, trabalham para empresas de outros estados ou até mesmo de outros países.