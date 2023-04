Teste Gratuito e Seguro amplia diagnóstico da sua coluna vertebral

No lançamento do Quiz Gratuito, desenvolvido pelo ITC Vertebral, só na primeira semana mais de 1.000 pessoas fizeram o teste.

Há 20 anos, o ITC Vertebral (Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral), sob a direção de Helder Montenegro, fisioterapeuta e CEO de um grupo de empresas no ramo da saúde e tecnologia, iniciou um trabalho ousado com o objetivo de revolucionar a Fisioterapia no Brasil.

Aliando ciência, tecnologia e humanização, a empresa conseguiu trazer para o País uma nova proposta de atendimento para a Coluna Vertebral com foco nos procedimentos não cirúrgicos.

O objetivo, fundamentado em comprovações da classe científica, de levar o paciente com doenças da coluna vertebral ao tratamento conservador antes de submetê-lo a quaisquer cirurgias marcou o início de uma nova conscientização na sociedade. As pessoas começaram a buscar uma segunda opinião clínica, antes de operar e alcançaram muitas vantagens com isso. Em pouco tempo, o projeto deu origem ao primeiro modelo de franquia de Fisioterapia nacional, reunindo hoje 90 unidades próprias e franqueadas, equipes clínicas com mais de 200 fisioterapeutas, e atendimentos a mais de 83.000 pessoas por diversas regiões do País.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chave para a projeção dentro e fora do Brasil

Desde o início, o que colaborou para a grande projeção do ITC Vertebral em território nacional e também mundialmente foi o Marketing digital, a empresa se destacou neste cenário quando tudo ali ainda era pouco explorado, através de conteúdos ricos, exclusivos e bastante esclarecedores para a população. Em pouco tempo, o sucesso alcançou o nível idealizado. Não é à toa que, duas décadas depois, essa ferramenta se tornou peça-chave de marketing para todos os serviços de saúde do mundo.



Tecnologia viabilizou a expansão acelerada

O crescimento do ITC Vertebral nos últimos anos, tornou-se muito acelerado, especialmente no período de pós pandemia, quando teve início uma fase de expansão das unidades próprias. Esse novo momento foi ancorado na era de inteligência artificial que a empresa começou a focar. Tecnologias sempre moveram as ações do líder e CEO, Helder Montenegro, mas a visão ganhou ainda mais força. Um software desenvolvido internamente tornou as atividades diárias de gestão, marketing, financeiro e administrativo facilitadas, e o próprio relacionamento do profissional com seus pacientes foi beneficiado via tele atendimentos e suporte online.

Um teste gratuito sobre a saúde da coluna

O resultado do crescimento do ITC Vertebral implicou, principalmente, na entrega de um atendimento de qualidade e diferenciado a uma parcela maior da sociedade, evitando o investimento em tratamentos que não trazem resultados efetivos e que não transformam a vida das pessoas. Só em 2022, mais de 18.000 novos casos foram tratados com sucesso nas clínicas da rede. Em meio às entregas de serviços em prol da saúde de mais pessoas, o ITC Vertebral desenvolveu um Quiz sobre a condição clínica da Coluna Vertebral.

Através das respostas oferecidas pela pessoa em teste, a plataforma online entrega dados relevantes sobre cada caso. Esses dados aliados a uma avaliação profissional direcionam o paciente à tomada de decisões específicas. Por trás do relatório que avalia o quadro da pessoa existem pesquisas extensas, evidências científicas e a experiência técnica de uma equipe de especialistas em coluna. É importante ressaltar que o direcionamento, de acordo com os resultados obtidos, também é prestado por um profissional capacitado. O Quiz de forma isolada não define o diagnóstico e não gera protocolos de tratamento.

7.650 pessoas já realizaram o Quiz da Coluna que é totalmente gratuito

O Quiz é um novo suporte ao diagnóstico do profissional de saúde especializado. “Desenvolvemos o Teste da Coluna como complemento para identificar sua condição de saúde. Queremos que as pessoas tenham ao seu alcance informações sérias e um suporte adequado para terem a qualidade de vida que tanto desejam. Contar com a ajuda da tecnologia para garantir tudo isso é extraordinário”, pontua Dr. Helder Montenegro.

Serviço:

ITC Vertebral

87 clínicas pelo Brasil

Site: https://www.itcvertebral.com.br/quiz/

Instagram: @itcvertebral

Faça aqui o seu teste gratuito para coluna: https://letsgo.click/op-teste-gratuito-coluna





Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags