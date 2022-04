Aumento de 25% da conta de luz aquece mercado de energia solar

O brasileiro tem sido fortemente impactado com os repetidos aumentos na conta de luz. No último dia 15, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) havia aprovado um aumento médio de 15% na conta de energia - índice ajustado após o Governo Federal anunciar o fim das cobranças das tarifas extras de escassez hídrica, o que levou a Aneel a repensar seus números, elevando o aumento médio para 25%.

Dessa forma, o consumidor pode esperar um aumento significativo nas contas fixas dentro das próximas semanas, em um cenário que já estava bastante desafiador. A alta da inflação já elevou bastante os preços dos alimentos, combustível e tantos outros produtos necessários no dia a dia, e a notícia do aumento na conta de energia veio para desanimar ainda mais quem já estava com o bolso apertado.

Apesar do cenário, há uma boa notícia no meio de tudo isso. Desde 2015, a energia solar tem se mostrado uma solução democrática para economia de até 95% na conta de energia elétrica. Nos últimos sete anos, o mercado praticamente dobrou de tamanho a cada ano, e como consequência desse crescimento a tecnologia se popularizou bastante, se tornando acessível para a maioria das classes consumidoras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedro Vasconcelos, criador e integrador do Instituto Solar, atua nesse mercado há mais de cinco anos, e afirma que durante a pandemia houve um crescimento ainda mais acentuado do mercado. "As pessoas passaram muito mais tempo em casa, elevando seu consumo e consequentemente o interesse em pagar cada vez menos na conta de luz", explica.

Além do benefício para o consumidor final, o mercado fotovoltaico também beneficiou milhares de profissionais que encontraram oportunidade de trabalhar e empreender com energia solar. Engenheiros, técnicos, vendedores e empreendedores são os profissionais com maiores oportunidades de crescimentos nesse mercado, podendo obter rendimentos financeiros que variam entre R$ 5 mil e R$ 30 mil.

Com uma baixa barreira de entrada, em apenas seis semanas já é possível começar a atuar profissionalmente nesse mercado, segundo Pedro Vasconcelos.

Netflix Fotovoltaica

Durante o período de lockdown, o Instituto Solar criou um projeto totalmente online que popularizou e tornou acessível para o público geral o conhecimento necessário para formação do profissional fotovoltaico. O projeto, intitulado "Universidade do Integrador", é carinhosamente chamado por seus usuários de "Netflix Fotovoltaica".

Na Universidade do Integrador, todo mês é ministrado um treinamento ao vivo com algum dos maiores empreendedores e profissionais da energia solar de todo Brasil, sempre com conteúdo focado nas boas práticas e rotina real do mercado.

Além disso, hoje a plataforma já conta com mais de 200 conteúdos disponíveis, entre aulas e materiais para download, tudo feito com um jeito descontraído e leve para melhor experiência do aluno.

Para mais informações sobre como economizar na conta de energia ou atuar profissionalmente na área, basta entrar em contato com o Instituto Solar por meio do site ou do WhatsApp.

SERVIÇO

Instituto Solar | Universidade do Intregrador

Site: https://institutosolar.com e https://universidadedointegrador.com

WhatsApp: (85) 99925 8307