Mercado busca cada vez mais profissionais nas áreas de ciência, tecnologia e matemática

A evolução da tecnologia e o mercado de trabalho foi o assunto do segundo podcast do projeto Inova, em conversa com o superintendente do Instituto Atlântico, Francisco Moreto

Ciência de dados é o cerne da transformação digital. É assim que o superintendente do Instituto Atlântico, Francisco Moreto define os rumos da evolução tecnológica. No segundo podcast do Inova, Moreto conversa com o jornalista Hamilton Nogueira e fala sobre a velocidade das transformações tecnológicas, analisa a demanda de mão de obra qualificada no mercado, além de comentar o impacto da pandemia na área e traçar uma visão de futuro para o Ceará.

Moreto aponta que a evolução tecnológica tem causado transformações cada vez mais rápidas e aplicáveis. Nesse sentido, a ciência de dados se encontra no centro desse movimento, uma vez que se relaciona constantemente com a quantidade de informações que se obtém com várias atividades. “Nós estamos na era dos dados, e eles serão trabalhados para identificar e caracterizar situações de uma forma muito precisa. Com isso, os serviços serão melhor direcionados”, indica o profissional.

Assim, pessoas com habilidade de lógica e raciocínio, formadas em áreas como ciência, tecnologia e matemática, têm sido cada vez mais demandadas pelo mercado, principalmente neste momento de crise. “A transformação tecnológica foi acelerada pela pandemia. A tecnologia da informação e a comunicação digital se transformaram em elementos imprescindíveis para manter a competitividade e a existência das instituições”, aponta Moreto.

Apesar das dificuldades, a realidade no Ceará é vista com otimismo pelo especialista, que garante enxergar no Estado um povo com ambição e desejo de se diferenciar e se inserir em um propósito que impacte o cenário. Para ele, tratar a educação como prioridade é o que vai distinguir o Ceará de outros estados, tanto a médio como a longo prazo.

Instituto Atlântico

Instituição de ciência e tecnologia sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação (TIC). Francisco Moreto é superintendente do Instituto há 10 anos, além de ser graduado em engenharia eletrônica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.

