IA e IE na educação serão temas centrais da Jornada Bett Nordeste

Recife receberá um dos principais eventos educacionais do Nordeste, nos dias 4 e 5 de setembro, no centro de convenções Recife Expo Center; visitação é gratuita

Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Emocional (IE) na educação: o que devemos aprender? Essa é a questão central da Jornada Bett, um dos principais eventos de educação do Nordeste, que acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro, no Recife Expo Center, em Recife/PE. A visitação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online neste link.

O encontro é promovido pela Bett Brasil, organizadora do maior evento de Inovação e Tecnologia para Educação na América Latina, com co-realização do Sinepe-PE (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Jornada Bett propõe a reflexão sobre os desafios e caminhos da educação básica – pública e privada – no País. A tarefa de dialogar sobre questões essenciais do setor, como ética digital, aprendizagem personalizada, emoções e liderança inclusiva, ficará a cargo dos palestrantes e do público composto por secretários municipais de educação, mantenedores, gestores, professores e especialistas educacionais.



Serão mais de 16 horas de conteúdo, com a presença de mais de 40 palestrantes, divididos em três auditórios simultâneos. A expectativa dos palestrantes é que o evento seja palco de ricas trocas de conhecimento e diálogos baseados na temática central, reflexo do momento atual do setor de educação.



“Em tempos de avanço da inteligência artificial, os indivíduos vão se destacar pelo que possuem de mais humano. Portanto, o desenvolvimento das competências que nos humanizam, além de nos dar mais impulso para navegar os desafios da contemporaneidade, podem apoiar a humanidade a escolher melhor como e com que objetivo utilizar as inovações para que possam contribuir positivamente com a melhoria da vida e do planeta”, avalia a diretora executiva do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação, Anna Penido.