Lição de vida e de alegria

Episódio "Rir é o melhor remédio" da série Histórias do Bem, da Hapvida NotreDame Intermédica, conta a travessia do humorista Bené Barbosa

Não é todo mundo que reconhece as oportunidades que a vida dá. O humorista Bené Barbosa, conhecido como Papudim, segue o rumo inverso. Como ele mesmo diz, o “menino véi” que nasceu no interior do Ceará, lá em Sobral, sempre sonhou em ser artista e carrega no peito o ditado popular de que rir é o melhor remédio. E foi assim que ele enfrentou um dos maiores desafios da vida: a chance de “nascer de novo” e garante: “se eu pudesse, seria farmacêutico e receitaria riso pra todo mundo”.

Isso porque Bené Barbosa, que é cliente Hapvida NotreDame Intermédica há mais de 20 anos, começou há mais ou menos cinco anos, a sentir fortes dores no peito e dormência no braço esquerdo, o que o levou à emergência hospitalar. Dr. Rivanildo Alves o atendeu. Bené foi diagnosticado com isquemia no miocárdio e, após o cateterismo, foi visualizado que ele corria risco de morte súbita. Com quatro veias entupidas, ele teve que fazer uma cirurgia no coração, que foi realizada pelo Dr. Adriano Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bené lembra que a cirurgia foi só uma etapa. “Aqueles profissionais, que ali estavam, são anjos. Eles têm a capacidade de não se apavorarem para manter viva uma pessoa”, se emociona.