Corretoras de Forex - visão geral completa de 10 sites

Descubra as melhores corretoras de câmbio do mundo no Brasil e encontre a que melhor se adapta às suas necessidades de negociação. Compare os níveis de spread, aprenda sobre os princípios de negociação e leia sobre a regulamentação

O mercado das corretoras online no Brasil conta com empresas do mais alto nível, mas que nem sempre oferecem as condições para determinados usos que o usuário deseja fazer. Portanto, neste artigo, escolheremos 10 corretoras de câmbio no Brasil, levando em conta fatores como plataformas de fácil utilização, recursos educacionais, preços competitivos, condições favoráveis de negociação e métodos de pagamento.

Observação: nenhuma corretora de Forex está autorizada pela CVM a operar no Brasil. Os investimentos em Forex são considerados de alto risco, não são regulamentados no país e envolvem a transferência de fundos para o exterior. Em caso de perdas, o investidor brasileiro deve buscar o reembolso no exterior de acordo com as leis locais da corretora.

Diferentemente do MT4 na versão mobile, o Take Profit e Stop Loss desse aplicativo pode ser inserido na ordem simplesmente clicando para ativar e arrastando o nível com o dedo. No momento de sair do mercado, um clique no “X” também é suficiente.

Para resolver o problema, a FBS possui na função “Tools”, que oferece um calendário econômico com várias configurações, calculadoras de negociação e o acesso ao servidor privado virtual (VPS). Se utilizadas com recorrência, a velocidade dos seus trades deve aumentar absurdamente.

O uso de ferramentas auxiliares é indispensável para uma execução mais precisa dos trades. Tal como um indicador gráfico, certas tecnologias ajudam a definir o momento de entrar, os horários para ficar de fora do mercado, o lote, entre outras coisas. No entanto, existe um empecilho: essas ferramentas estão normalmente em serviços externos e o excesso de abas pode mais atrapalhar do que ajudar.

Vantagens da FBS



Atende bem aos negociadores mais agressivos, pois oferece uma alavancagem que pode chegar a 1:3.000.



A execução de uma ordem leva menos de meio segundo para ser aprovada.



Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana via aplicativo de mensagens Telegram, e-mail, chat ao vivo e ligação telefônica.



Conteúdo ensinando detalhadamente sobre conhecimentos básicos, estratégias de negociação, gestão, planejamento e execução de trading.



Desvantagens da FBS



Apenas plataformas da MetaTrader podem ser utilizadas para negociar na FBS.



#2 FxPro – Competição de trading que paga 10 mil dólares

FxPro Crédito: Divulgação

Concebida em 1999, a FxPro cresceu como serviço e aumentou sua base de clientes de uma forma que poucos conseguem nesse setor competitivo, consolidando sua posição em mais de 170 países. Recebeu mais de 120 premiações internacionais e hoje patrocina 9 grandes instituições.



Algo muito forte na cultura da corretora é o incentivo à competitividade, que pode ser percebido nos treinamentos disponibilizados gratuitamente, nas ferramentas e, principalmente, nas competições promocionais da plataforma. Quem for bom de trading e participar sempre levará para casa uma boa premiação em dinheiro.



Plataforma de trading FxPro



Para quem gosta de praticidade, a conta WebTrader da FxPro pode ser uma boa opção para começar. A plataforma permite fazer login de suas contas MT4 e MT5 diretamente por meio do navegador, com uma interface bastante personalizável e recursos avançados de negociação.



Apesar de não ser uma aplicação instalável, você dispõe de um layout perfeitamente personalizável. É possível adicionar, organizar ou descartar janelas de gráficos, inserir alguns dos mais de 50 indicadores e recursos gráficos com poucos cliques, bem como ajustar as cores do painel a seu critério.



Os aspectos técnicos também apontam para uma excelente experiência de negociações, pois são 6 diferentes tipos de gráficos, 15 timeframes e um painel completo de instrumentos financeiros.



Adicionalmente, as ordens de 1 clique também estão disponíveis e levam menos de 12 milissegundos para serem executadas pelo sistema.



Materiais educacionais



A especialização dos traders também é um assunto sério para a FxPro. A seção “Educação” do site apresenta conteúdo de formação para todos os níveis, tanto quem está começando como quem já tem anos de mercado. É possível aprender por meio de apostilas e webinários desde as noções básicas de negociação, até conceitos de análise técnica, análise fundamentalista, psicologia do trader, estratégias e técnicas de negociação, entre outros assuntos.

Ano de fundação 2006 Regulamentação FCA, SCB, FSCA, CySEC. Tipo de proteção ao investidor Proteção contra balanço negativo, na qual o trader não perde mais do que seu depósito total. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo $ 100 Pares de moedas +70 paridades Spread A partir de 1,19 pips. Alavancagem Até 1:Ilimitado Instrumentos Forex, Ações, Índices, Futuros, Metais, Energia. Nível de margem e stop out Margin Call em 20% e Stop Out em 10%.

Plataformas de negociação cTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, FxPro Edge. Taxa de saque 2.6% (caso não haja negociações) Bônus sem depósito Convide um amigo e ambos ganham $ 50. Conta de centavos Não disponível Taxa de manutenção da conta Não são cobradas taxas de manutenção da conta.

Na experiência mais recente que tive com a FxPro pude avaliar em profundidade as principais vantagens e desvantagens de usá-la para negociar:



Vantagens da FxPro



É regulada por duas das principais jurisdições para corretoras internacionais.



Menos de 1% das ordens enviadas sofrem com derrapagem.



Compatível com MT4, MT5, cTrader, WebTrader e dispositivos móveis.



Boas configurações de alavancagem para contas com pequenos depósitos.



Recursos educacionais para treinar traders novatos ou com alguma experiência.



Desvantagens da FxPro



A conta cTrader cobra comissões específicas.



Pode não ser a melhor escolha devido ao grande número de configurações e recursos.



#3 Octa – Aplicativo de sinais para copiar as entradas de traders lucrativos



Octa Crédito: Divulgação

Com mais de 300 ativos no portfólio, a Octa é capaz de oferecer as condições ideais de negociação, com bons indicadores, instrumentos financeiros de sobra e uma série de funcionalidades exclusivas. Além disso, a interface intuitiva e o aplicativo de sinais fazem da Octa uma casa de apostas bastante agradável.



Cobertura de criptomoedas



Se as criptomoedas são o futuro do dinheiro, não sabemos, mas você pode negociá-las desde já com muita conveniência. A Octa permite negociações com alavancagem 1:200 em mais de 30 ativos, por meio dos quais se pode operar todos os dias (incluindo fins de semana e feriados) e lucrar, tanto com as altas quanto com as baixas.



Copy Trading



A Octa é valoriza muito a interatividade dos seus usuários entre si, assim como com os recursos de negociação. Por isso, criou uma seção de copy trading tão completa, que chega a ser capaz de beneficiar a usuários com todos os níveis de conhecimento.



Iniciante: pode replicar em sua conta 100% do que fazem os traders com melhor desempenho na plataforma.



pode replicar em sua conta 100% do que fazem os traders com melhor desempenho na plataforma. Intermediário: ganha reconhecimento como fornecedor de sinais para copy trading por meio do Programa de Status.



ganha reconhecimento como fornecedor de sinais para copy trading por meio do Programa de Status. Profissional: recebe uma generosa comissão sobre o lucro que seus sinais geram nas contas que copiam seus sinais.

A comissão é definida pelo próprio trader profissional, então se você é iniciante, confira por conta própria a viabilidade desses sinais para a sua conta.

Ano de fundação 2012 Regulamentação CySEC Tipo de proteção ao investidor Fundos dos usuários separados do capital próprio do corretor. Tempo de abertura da conta 2 Minutos Depósito mínimo $ 25 Pares de moedas 35 paridades Spread A partir de 1,1 pips. Alavancagem Até 1:1.000. Instrumentos Forex, Índices, Ações, Criptomoedas, Fundos e Commodities. Nível de margem e stop out Margin Call em 25% e Stop Out em 15%.

Plataformas de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito Não disponível

Conta de centavos Não disponível Taxa de manutenção da conta Não há cobrança de taxas para ter conta.

Após análises exaustivas, finalmente cheguei a um veredicto em relação aos principais pontos positivos e negativos da Octa para usuários brasileiros:



Vantagens da Octa



Apesar de não ser o menor da lista, o depósito mínimo da Octa é considerado ainda muito acessível para os padrões dos brasileiros.



Permite aos usuários escolher o tipo de spread que desejam utilizar em suas negociações (flutuante ou fixo).



O painel do usuário possui uma interface amigável e fácil de memorizar.



Desvantagens da Octa



É possível criar contas apenas nas moedas Dólar Americano e Euro.



#4 OANDA – Ultra-low spreads and real-time market data

Oanda Crédito: Divulgação

Em 1997, a história da Oanda começa como um provedor de dados financeiros, se tornando a primeira companhia a realizar esse serviço na internet, sem nenhum custo para o consumidor. Apenas quatro anos depois, a empresa se torna então uma plataforma de trading, com depósitos mínimos tão pequenos quanto 1 dólar.



Hoje, mais de 20 anos depois, a Oanda é considerada uma das principais corretoras do mundo, usada por muitos operadores.Possui reconhecimento internacional, domina mercados competitivos como os do Japão e Austrália, expande seus serviços anualmente e mantém a dianteira da inovação.



Dados integrado com Market Pulse



A informação é o aspecto mais importante ao qual o trader pode ter acesso, pois lhe permite vislumbrar com antecedência quando um ativo apresenta oportunidade, quais os melhores momentos para se expor, o potencial de ganhos e muito mais. Pensando nisso, a Oanda resolveu construir a sua própria central de informações para traders.



O Market Pulse oferece dados sobre ativos em tempo real, notícias de mercado, calendário econômico e análises de especialistas, tudo em um único painel. A interface é intencionalmente muito simples, então você não terá problemas em encontrar todos esses recursos por meio do menu ou da barra de pesquisa.



Os mercados com melhor cobertura são: Criptomoedas, Forex, Índices e Commodities.

Ano de fundação 2001 Regulamentação NFA, FCA, ASIC, CFTC, IIROC, FSC (BVI). Tipo de proteção ao investidor Até € 20 mil para a Europa, 85 mil Libras para o Reino Unido e 1 milhão de Dólares para o Canadá. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo Sem valor mínimo determinado. Pares de moedas +65 paridades Spread A partir de 1,35 pips. Alavancagem Até 1:50 Instrumentos Forex, Índices, Metais, Ações, Commodities e Criptomoedas. Nível de margem e stop out Margin Call de 50% e Stop Out de 25%.

Plataformas de negociação MetaTrader 4 Taxa de saque $ 20 para transferências bancárias. Bônus sem depósito Não disponível Conta de centavos Não disponível Taxa de manutenção da conta Taxa de $ 10 após 12 meses de inatividade.

Decidi analisar a plataforma OANDA usando-a diariamente por 15 dias consecutivos. O resultado foram os seguintes prós e contras:

Vantagens da OANDA



Quase 4 mil produtos financeiros negociáveis através do modelo CFD.



Uma das mais antigas corretoras de Forex em pleno funcionamento hoje.



Recursos avançados para análise gráfica e automação das negociações.



Regulamentada em múltiplas jurisdições ao redor do mundo.



Desvantagens da OANDA



Está deixando de oferecer suporte para contas na plataforma MetaTrader 4.

#5 HFM – Conta de Centavos com zero de comissão e swap gratuito

HFM Markets Crédito: Divulgação

Com dois milhões e meio de clientes ativos e mais de 40 mil parceiros em tecnologia, fica claro para todo mundo o quão positiva pode ser a experiência de negociar com a HFM. A plataforma possui um app de trading exclusivo, oferece dois excelentes bônus em dinheiro e é capaz de oferecer zero de spread em diversas situações.



Boa variedade de tipos de conta



Seja você iniciante ou avançado no trading, uma das 5 contas de negociações da HFM deve suprir perfeitamente suas necessidades.



Cent



A conta de centavos permite negociar com poucos centavos, zero comissões e swaps gratuitos para todos que desejam testar suas habilidades de negociação.



Cripto CFD



Esta conta foi pensada especificamente para atender aos traders de cripto, com negociações 24 horas por dia (incluindo fins de semana) e alavancagem de 1:1.000.



Zero



Livre de swap e com baixo custo de comissão, esta conta oferece ainda um spread zerado e um nível de alavancagem que pode chegar a 1:2.000.



Pro



Pensada para traders experientes, a versão PRO não cobra taxas de comissão, mas possui spreads baixos e uma alavancagem de 1:2.000.



Premium



Oferece os mesmos benefícios da conta PRO, com a única diferença que não impõe um limite mínimo para depósitos.

Ano de fundação 2009 Regulamentação CySEC, FSC Tipo de proteção ao investidor Até 20 mil Euros para usuários da Europa. Tempo de abertura da conta 2 Minutos Depósito mínimo $ 5 Pares de moedas +70 paridades Spread A partir de 0,7 pips. Alavancagem Até 1:3.000. Instrumentos Forex, Índices, Ações e Commodities. Nível de margem e stop out Margin Call em 20% e Stop Out em 10%

Plataformas de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, FBS app. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito $ 100 para começar as negociações Conta de centavos Disponível Taxa de manutenção da conta Não são cobradas taxas de manutenção pela FBS.

Ano de fundação 2010 Regulamentação FSA, DFSA, CMA, FSCA, FCA. Tipo de proteção ao investidor O balanço negativo é automaticamente definido para zero. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo Sem valor mínimo determinado. Pares de moedas +40 paridades Spread A partir de 1 pip. Alavancagem Até 1:2.000. Instrumentos Forex, Metais, Energia, Índices, Ações, Títulos, Commodities, ETFs e Criptomoedas. Nível de margem e stop out Margin Call em 50%, Stop Out em 20%.



Plataformas de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, HotForex FIX/API. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito Não disponível Conta de centavos Disponível Taxa de manutenção da conta Taxa de $ 5 mensais após 6 meses de inatividade.



Nas condições de uso recomendadas, vejamos então quais são os principais prós e contras de usar a HFM no dia a dia de negociações:



Vantagens da HFM



Condições de trading agradáveis e spreads levemente abaixo da média.



Não são cobradas comissões por depósitos, recargas ou saques.



Excelência tecnológica reconhecida internacionalmente desde a sua fundação.



Desvantagens da HFM



Poucas moedas são permitidas no saldo principal da conta de negociações.



#6 Plus500 – Ferramentas de análise avançada para traders de ações

Plus 500 Crédito: Divulgação

Quando foi criada, em 2008, a corretora Plus500 foi pensada para fornecer serviços de negociação exclusivamente para usuários de computador. Na época até fazia sentido este posicionamento de mercado, mas logo os desenvolvedores renovaram as ideias com a expansão para os dispositivos móveis.



+Insights



A Plus500 oferece um excelente serviço de curadoria com sua Academia de Trading e também por meio do +Insights, um painel que analisa em tempo real a atividade dos milhões de clientes da corretora. Esta funcionalidade permite filtrar os melhores e os piores resultados em porcentagem, a proporção de compradores e vendedores por ativo, quais são os mais negociados, entre outros dados valiosos.



Pontuação ESG



Para quem pretende negociar ações ou mercados relacionados, a Plus500 oferece uma ferramenta de análise chamada ESG Score. Esta ferramenta calcula com alguma regularidade os níveis de resiliência das empresas no longo prazo, considerando aspectos sociais, de governança e sustentabilidade.



Empresas como Tesla, Microsoft, Google, entre outras gigantes, estão sujeitas à análise de ESG a todo momento, então seus parâmetros de transparência e precisão na contabilidade são constantemente publicados, revelando o quão “previsíveis” são os resultados fornecidos aos investidores.



Esse aprimoramento dos fatos pode lhe ajudar em diversas situações, por exemplo:



Entender quando é hora de fechar uma posição;



Antecipar os limites de desempenho da empresa;



Verificar a saúde das negociações ativas;



Apontar melhores épocas para negociar.



Ou seja, se o ESG apontar sinal verde para determinadas ações, o caminho está liberado para negociá-las conforme as suas próprias estratégias.



Pacote de serviços Premium



Outro grande destaque na Plus500 é o seu serviço de trading personalizado. Não é nada relacionado com os tipos de conta, estes permanecem o mesmo, apenas as condições de negociação de forma geral são melhoradas.



Como parte dos benefícios de ser “Premium” na plataforma, você consegue:



Um serviço dedicado do gerente de conta;



Emails periódicos contendo análises de especialistas sobre eventos importantes;



Aulas de trading em tempo real por meio de webinários;



Um serviço de atendimento e suporte preferencial;



Acesso antecipado às novidades implementadas na plataforma.



Usuários são criteriosamente selecionados pelo time de gestão da Plus500 para receber o pacote adicional, então a minha recomendação é manter o perfil atualizado e fazer um depósito de dinheiro real logo após se cadastrar para começar a “concorrer”.



Ano de fundação 2008 Regulamentação FSA, ASIC, CySEC, FMA, MAS, FCA. Tipo de proteção ao investidor O dinheiro dos clientes é mantido em contas confiáveis separadamente. Tempo de abertura da conta 2 Minutos Depósito mínimo $ 1 Pares de moedas +60 paridades Spread A partir de 0,8 pips. Alavancagem Até 1:300 Instrumentos Ações, Índices, Forex, Criptomoedas e Commodities. Nível de margem e stop out Margin Call em 50%, Stop Out em 20%.

Plataformas de negociação WebTrader, Aplicativo Android e Windows. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito $ 25 para todos os novos clientes. Conta de centavos Não disponível Taxa de manutenção da conta Taxa mensal de $ 10 após 3 meses de inatividade.

Em uso regular no mercado de Forex, vejamos quais são os principais pontos positivos e negativos de usar a Plus500 como plataforma de negociações:



Vantagens da Plus500



Taxas e comissões adequadas, sem cobranças indevidas nas negociações.



Não são cobradas taxas sobre os depósitos e saques.



Aceita formas de pagamento muito convenientes com a realidade brasileira.



Permite negociação de dezenas das principais criptomoedas em CFD.



O processo de se cadastrar e depositar pela primeira vez é muito simples.



Desvantagens da Plus500



Não há ferramentas de negociação social, nem competitividade entre usuários.



#7 XM – Várias condições promocionais exclusivas para usuários

XM Crédito: Divulgação

Com seus mais de 10 milhões de traders em aproximadamente 190 países, a XM se reafirma como uma grande corretora internacional. Entre os serviços oferecidos pela plataforma encontram-se os mercados em CFD, mas também as mais exclusivas ofertas promocionais. A XM continua sendo um dos poucos serviços que incentiva simultaneamente usuários novos e antigos, o que a torna uma das corretoras de forex com a qual vale a pena cooperar.



Ofertas promocionais generosas



Programa de fidelidade: Negociar na plataforma dá ao cliente a possibilidade de acumular pontos, que podem ser trocados por crédito de bônus e recompensas.



Competições entre usuários: A participação nesses torneios é gratuita e lhe dá a oportunidade de ganhar grandes prêmios em dinheiro todos os meses.



Indique um amigo: A cada pessoa trazida por você para negociar com XM, mais dinheiro é creditado em sua conta como forma de gratificação.



Serviço de VPS grátis: Este recurso, que normalmente é pago, aumenta a velocidade dos seus trades e reduz o risco de ter a ordem negada.



Essas e outras ofertas se encontram na página “Promoções”, acessível por meio do menu principal da XM.



Educação ao vivo



Para começar certo, se você é iniciante, recomendo fortemente acessar a área de educação, disponível no botão “Descobrir” do menu. Os conhecimentos lá fornecidos são passados de uma forma muito acessível, apesar de irem do básico ao avançado.



Na seção “Centro de Aprendizado”, você aprende por webinários e conteúdo de leitura, acessíveis a qualquer momento, enquanto a aba “Educação ao Vivo” se destina exclusivamente para as vídeoaulas com especialistas.

Ano de fundação 2009 Regulamentação FSC, ASIC, DFSA, CySEC. Tipo de proteção ao investidor Até 20 mil Euros para usuários europeus. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo $ 5 Pares de moedas +50 paridades Spread A partir de 1,2 pips. Alavancagem Até 1:1.000. Instrumentos Forex, Índices, Ações e Commodities. Nível de margem e stop out Margin Call em 50% e Stop Out em 20%.

Plataformas de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, App XM. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito Até $ 30 ou equivalente em outras moedas. Conta de centavos Disponível Taxa de manutenção da conta Cobrança única de $ 15 após um ano de inatividade, mais $ 5 mensais se continuar assim.

Uma análise aprofundada da plataforma produziu os seguintes prós e contras:



Vantagens da XM



Depósitos a partir de 5 dólares ou valor equivalente em outras moedas.



Painel com 30 criptomoedas para negociar na modalidade CFD.



Garantia de 100% na execução das ordens enviadas, com menos de 1% de chance de acontecer uma derrapagem.



Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana em português brasileiro.



Direito a quantas contas demonstrativas o negociador desejar.



Desvantagens da XM



As negociações na plataforma são compatíveis apenas com os terminais MT4 e MT5.

#8 IC Markets – Recursos avançados de monitoramento do mercado Forex



IC Markets Crédito: Divulgação

A IC Markets se destaca como uma corretora de grande reputação internacional, capaz de oferecer negociações em Ações, Commodities, Forex, Criptomoedas e muitos outros produtos financeiros no formato de CFD. A velocidade de execução das ordens (menos de 40 milissegundos) faz com que seja uma corretora forex para scalpers, pois promove o mínimo de slippage.



Ferramentas avançadas de negociação



Como parte dos seus esforços para avançar em usabilidade, a IC Markets incorporou à oferta 20 ferramentas de negociação exclusivas para MetaTrader 4. Entre outros usos, esses indicadores podem gerenciar alarmes, fazer correlação de desempenho entre dois símbolos, mapear o sentimento das posições em tempo real e obter relatórios aprofundados sobre o rendimento de até 5 contas em seu nome.



Ampla cobertura do mercado Forex



Para você que se interessa pelo mercado Forex, a plataforma reúne condições extremamente vantajosas, tanto para novatos quanto para traders experientes. São 61 pares de moedas, os quais contam com alavancagem de até 1:1.000 e spreads a partir de 0,0 pips. Verifique as condições específicas das contas Standard e Raw Spread para identificar a que melhor lhe atende!



Compatibilidade com TradingView



A plataforma TradingView é uma das mais conhecidas mundialmente para análise gráfica de ativos do mercado financeiro, mas não somente: muitos também a usam para executar ordens de compra e venda dos ativos. Esse é o caso dos traders da IC Markets, que só precisam fazer login e conectar a conta em ambos os serviços.



Raw Trader Plus



Os traders de grandes volumes financeiros também têm benefícios especiais na IC Markets. Como forma de reduzir o custo operacional desses clientes, a plataforma implementou o selo Raw Trader Plus, que oferece descontos nas comissões de negociações por meio de reembolsos diários. O valor depende de quantos lotes foram comprados ou vendidos no dia, então quanto maior o número, melhor será o desconto.



Ano de fundação 2007 Regulamentação SFSA, CySEC, ASIC. Tipo de proteção ao investidor Até 1 milhão de Dólares como garantia para usuários globais da IC Markets Global. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo $ 200 Pares de moedas +60 paridades Spread A partir de 0,1 pips. Alavancagem Até 1:500 Instrumentos Forex, Ações, Commodities, Futuros, Bonds e Criptomoedas. Nível de margem e stop out Margin Call de 50% e Stop Out de 25%.

Plataformas de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito Não disponível

Conta de centavos Não disponível

Taxa de manutenção da conta Sem taxas de manutenção.

Após análises exaustivas, finalmente cheguei a um veredicto em relação aos principais pontos positivos e negativos da IC Markets para usuários brasileiros:



Vantagens da IC Markets



Muitos ativos com spread abaixo da média praticada pelo mercado.



Ferramentas que facilitam as negociações em celulares e tablets.



Suporte e atendimento ao cliente em português brasileiro.



Aplicativo IC Social, que permite copiar traders com melhor desempenho.



A alavancagem máxima permitida é competitiva, podendo chegar a 1:500.



Desvantagens da IC Markets



Não são oferecidos torneios de negociação para os traders da plataforma.



#9 AvaTrade – Sinais de negociação avaliados por Inteligência Artificial



Ava Trade Crédito: Divulgação

Entre as corretoras forex ECN, a AvaTrade, sem dúvida, se destaca pelo suporte a uma ampla gama de perfis de usuários. O novo cliente da plataforma tem acesso a muitas ferramentas para ajudá-lo a se desenvolver como trader e, desde o primeiro momento, obter resultados com as negociações.



Comunidade AvaSocial



De um lado, os traders profissionais abrem suas próprias contas para fornecer sinais em troca de uma comissão, do outro, o cliente novato vê seus lucros aumentarem desde o primeiro momento ao submeter seu depósito a esse sistema de Copy Trading. Basta encontrar um especialista com boas métricas em seu perfil, clicar em “Copiar” e acompanhar a sua conta duplicar tudo que ele faz.



Gerenciamento de risco com AvaProtect



Uma boa gestão é essencial para todos os traders e investidores, mas nem todos dominam as técnicas de forma adequada. Para resolver o problema, a AvaTrade criou o AvaProtect, um mecanismo que permite receber até $ 1.000.000 de volta durante um período. Você só precisa pagar a taxa de cobertura antes de executar a ordem.



Compatível com todos os dispositivos



A amplitude da AvaTrade para seus usuários é percebido também pela abrangência multiplataforma do serviço. Você pode acessar o painel de negociações por meio do WebTrader via navegador de PC, smartphone ou tablet, além de MetaTrader 4, MetaTrader 5 e AvaTrade app para Android e iOS.



Sinais de negociação com base em dados de IA



Em todas as versões da plataforma, você tem acesso aos sinais de negociação em primeira mão, estes que são detectados por indicadores avançados e chancelados por recursos de inteligência artificial. Mais uma excelente forma de começar nas negociações da conta real, mesmo sem experiência prática no Forex.



Ano de fundação 2006 Regulamentação FSC (BVI), FSA, ASIC, CySEC, FFAJ, FSCA, CBI. Tipo de proteção ao investidor Até 1 milhão de Dólares para todos os usuários. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo $ 100 Pares de moedas +60 paridades Spread A partir de 0,9 pips. Alavancagem Até 1:400 Instrumentos Forex, Índices, Ações, Criptomoedas e Commodities. Nível de margem e stop out Margin Call de 50% e Stop Out de 10%.

Plataformas de negociação AvaSocial, MetaTrader 4, MetaTrader 5, AvaTrader, Apps Móveis, AvaOptions. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito Não disponível

Conta de centavos Disponível Taxa de manutenção da conta Taxa de $ 10 após 2 meses de inatividade.

Na experiência mais recente que tive com a AvaTrade pude avaliar em profundidade as principais vantagens e desvantagens de usá-la para negociar:



Vantagens da AvaTrade



Atendimento 24 horas por dia em 14 idiomas, incluindo português brasileiro.



Folhetos e webinars para educar os traders.



Negociação de forex, futuros de índices e commodities na modalidade CFD.



Compatível com programação de robôs, indicadores e sinais de negociação.



Desvantagens da AvaTrade



É aplicada a cobrança de 50 dólares após 90 dias de inatividade.



#10 Eightcap – Suporte avançado para novatos em trading e investimentos



Eighcap Crédito: Divulgação

A Eightcap conseguiu se estabelecer como uma plataforma forex com muitos operadores graças às suas mais de 800 ferramentas de negociação, bem como ao seu compromisso com a educação de novos usuários. Além do aprendizado multifocal, existem alternativas seguras para operar de forma automatizada e também diversas condições favoráveis que maximizam o potencial.



Eightcap Labs



Se você está apenas começando no ramo do trading online, deve precisar de uma fonte confiável de conhecimentos. Nesse caso, a própria Eightcap pode lhe servir, através da Eightcap Labs. Trata-se de uma iniciativa que ensina os fundamentos e estratégias do trading por meio de palestras e entrevistas dos especialistas.



Eventos de aprendizado



Além do conteúdo gravado e sempre acessível do Eightcap Labs, a plataforma possui também uma agenda de webinários, que recebem especialistas em entrevistas ao vivo e debatem sobre os mais diversos temas relacionados a trading e investimentos. Usuários da Eightcap devidamente cadastrados têm livre acesso para conversar no chat da transmissão e tirar dúvidas em tempo real.



Capitalise AI



Está sem tempo para negociar por conta própria ou simplesmente ainda não adquiriu os conhecimentos necessários para abrir ordens na plataforma? Uma excelente solução para você é a Capitalise AI, um serviço baseado em inteligência artificial capaz de automatizar completamente as suas negociações, sem uso de código ou qualquer dificuldade para ativar.



Compatível com TradingView



Após adquirir os conhecimentos necessários para negociar, o usuário desta corretora conta ainda com o excelente aparato técnico fornecido pelo TradingView, o provedor que mais se utiliza mundialmente hoje para obter dados de mercado em tempo real na forma de gráficos, indicadores avançados e notícias em tempo real.

Ano de fundação 2009 Regulamentação FCA, SCB, ASIC, CySEC. Tipo de proteção ao investidor Até € 20 mil para a Europa e 85 mil libras para o Reino Unido. Tempo de abertura da conta 3 Minutos Depósito mínimo $ 100 Pares de moedas +40 paridades Spread A partir de 1 pip. Alavancagem Até 1:500. Instrumentos Forex, Índices, Ações e Commodities. Nível de margem e stop out Margin Call em 50% e Stop Out em 20%.

Plataformas de negociação MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView. Taxa de saque Sem taxa Bônus sem depósito Até $ 30 para todos os novos usuários. Conta de centavos Não disponível Taxa de manutenção da conta Sem taxa de manutenção.

Em uso regular no mercado de Forex, vejamos quais são os principais pontos positivos e negativos de usar a Eightcap como plataforma de negociações:



Vantagens da Eightcap



Conteúdo educacional para ensinar aos novos usuários sobre trading.



Negociações através das plataformas MT4, MT5 e TradingView.



Versão móvel e WebTrader também estão disponíveis no Brasil.



Baixo limite de depósito para abrir uma nova conta de negociações.



Desvantagens da Eightcap



Não é compatível com “Copy Trading” e nem recursos sociais.



Regulamentação dos corretores de Forex no Brasil



O mercado Forex não é regulamentado no Brasil por leis específicas, o que significa não haver uma legislação que proíba ou autorize a negociação. Dessa forma, o trader que negociar moedas estrangeiras não infringirá nenhuma lei, apenas realizará o que a justiça brasileira entende como investimento no exterior.



Mas apesar da falta de regulamentação específica, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acompanha de perto essas empresas, supervisionando o desenvolvimento do mercado de forma justa e transparente.



A CVM é autoridade máxima na regulação de mercados mobiliários e investimentos, à qual a própria bolsa brasileira B3 é submetida. O ordenamento federal que rege essa hierarquia é a Lei n.º 6.385 / 1976, que atribui à instituição responsabilidades sobre regulamentação, distribuição, funcionamento, emissão, título mobiliário, bolsa de valores e mercado de capitais.



Uma vez que o mercado Forex se enquadra como mercado de capitais, as empresas que operam na distribuição pública dos serviços de corretagem no Brasil devem ser então fiscalizadas, mesmo antes de uma regulamentação específica para negociação de moedas fiduciárias. A eficiência desta abordagem é tamanha que muitas plataformas suspeitas de fraudar negociações e lesar usuários brasileiros já foram permanentemente banidas do país através de medidas judiciais de esferas específicas.



Seja na esfera nacional ou internacional, a regulamentação é de absoluta importância para promover uma relação saudável entre usuários e serviços. Afinal, somente por meio de dispositivos legais é que se pode garantir níveis justos de transparência em relação às práticas internas das corretoras e, como consequência, proteger o dinheiro depositado pelos traders.



Comparativo entre níveis de spread



Como já vimos anteriormente, o Spread é uma taxa cobrada por quase todas as corretoras de forex no mundo, então trata-se de uma realidade que será inevitavelmente incorporada a sua rotina de negociações. Por essa razão, recomendamos a todos os novos traders entender como funciona o spread desde já, para poderem então escolher a plataforma com o custo por operação mais baixo possível.



Na tabela abaixo, damos uma olhada em três corretoras da nossa lista para entender seus níveis de spread em quatro moedas importantes: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD e EUR/CHF.



Corretora EUR/USD GBP/USD AUD/USD EUR/CHF FBS 1.03 1.53 1.65 2.7 FxPRO 1.19 1.64 1.66 2.79 Octa 1.1 1.8 1.9 2.1

A corretora FBS cobra o menor spread em EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD, ficando atrás apenas em EUR/CHF. Então, a partir dessa informação, pode-se notar que a FBS custaria mais barato que as demais para negociar Euro, Libra e Dólar Australiano.



Esse não é o único aspecto a se observar no momento de escolher uma entre as corretoras de Forex do mundo para si, mas, com certeza, está entre os mais importantes.



Como escolher um corretor Forex



Escolher uma plataforma para negociar não é tão simples quanto parece, o cliente em potencial precisa avaliar a reputação da empresa, a qualidade dos serviços prestados e uma série de aspectos técnicos para assegurar, tanto as informações pessoais quanto os fundos depositados.



Para aprender de uma vez por todas como avaliar corretoras de Forex como um profissional, siga as dicas dos especialistas a seguir!



Regulamentação e licenciamento



Uma vez que o serviço lida com dados sensíveis e dinheiro dos seus usuários, é crucial haver uma consolidada entidade de regulamentação por trás.



CFTC (Commodity Futures Trading Commission)



(Commodity Futures Trading Commission) FCA (Financial Conduct Authority)



(Financial Conduct Authority) ASIC (Australian Securities and Investments Commission)



(Australian Securities and Investments Commission) CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)



No Brasil, além da licença obtida por instituições como as mencionadas acima, os operadores contam também com o aval da CVM (Comissão de Valores Mobiliários.



Segurança



Quando se trata de segurança, os traders procuram corretoras de forex que sejam o mais comprometidas possível com a proteção dos dados pessoais dos usuários. Antes de começar a negociar, você deve prestar atenção aos seguintes pontos na corretora em questão:



Know Your Customer (KYC) – O cadastro completo serve para prevenir acessos não autorizados por parte de terceiros.



O cadastro completo serve para prevenir acessos não autorizados por parte de terceiros. Two Factor Authentication (2FA) – Dá ao usuário o poder de liberar ou não o acesso através de um novo dispositivo.



Dá ao usuário o poder de liberar ou não o acesso através de um novo dispositivo. Separação de fundos – Protege o dinheiro dos usuários em caso de falência ou problemas financeiros da corretora.



Protege o dinheiro dos usuários em caso de falência ou problemas financeiros da corretora. Proteção contra fraudes – Sistemas com IA e Machine Learning identificam e bloqueiam atividades suspeitas na plataforma.



Sistemas com IA e Machine Learning identificam e bloqueiam atividades suspeitas na plataforma. Monitoramento em tempo real – Detecta ameaças e restringe as possíveis vulnerabilidades.



Existem dezenas de iniciativas além dessas, então, com certeza, a segurança é um ponto forte em plataformas exemplares de Forex.



Posição de classificação Forex da Traders Union



A Traders Union é um portal financeiro que promove informações sobre o mercado financeiro e dá voz aos usuários para falar sobre as plataformas de negociação. Mas além desses comentários, o portal oferece ainda, por meio de traders e especialistas, uma nota de 0 a 10 para as empresas. As análises são criteriosas e valem muito a pena considerá-las no momento da sua decisão. FBS e FxPro receberam, nesta respectiva ordem, as notas 8 de 10 e 8,5 de 10.



Spreads e comissões



Independentemente de quais corretoras de Forex sejam interessantes para você, todas elas são livres para definir suas próprias taxas, portanto, é importante pesquisar as empresas listadas nesta página e compará-las cuidadosamente para encontrar condições de negociação favoráveis.



Spread fixo – Quanto mais baixo, melhor.



Quanto mais baixo, melhor. Spread variável – Quanto menos oscilar, melhor.



Quanto menos oscilar, melhor. Comissões – Quanto menos existirem, melhor.



A ideia aqui é encontrar um serviço com o menor custo, mas mantendo a qualidade.



Alavancagem



Dispor de uma maior flexibilidade em relação à alavancagem é essencial para algumas estratégias de negociação, o que pode vir a ser o seu caso em algum momento. No momento de comparações, cabe a você utilizar como critério o nível de alavancagem que acredita ser o mais conveniente.



Níveis mais comuns: 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1.000.



Plataforma de negociação



As corretoras de Forex costumam oferecer duas ou mais plataformas, então sempre é possível escolher entre algumas opções. As mais recomendadas no mundo todo são:



MT4 – Primeira geração de terminais da MetaTrader, a mais usada até hoje.



– Primeira geração de terminais da MetaTrader, a mais usada até hoje. MT5 – Segunda geração da MetaTrader, mais moderna e personalizável.



– Segunda geração da MetaTrader, mais moderna e personalizável. cTrader – Uma alternativa com visual mais amigável e Bots mais fáceis de configurar.



– Uma alternativa com visual mais amigável e Bots mais fáceis de configurar. WebTrader – Uma versão leva para rodar em navegadores de internet.



Opções de depósito e retirada



Um aspecto essencial para ter uma boa experiência de trading com as corretoras de forex para investir é a praticidade dos métodos de pagamento. Além de favorecer nos casos em que você precisa fazer aportes com urgência ou sacar para uma conta bancária pessoal, a velocidade e segurança nas transações facilita também quando há necessidade de realizar transferências entre diferentes contas de negociação.



No Brasil, as formas de depósito e retirada mais comuns atualmente são: Cartão de débito, PayPal, Wise, Transferência bancária e Criptomoedas.



Conta de demonstração



Os traders experientes sempre enfatizam que você deve praticar primeiro e só depois entrar no mercado com dinheiro real. As plataformas de negociações com contas demo disponíveis permitem, sem nenhum risco envolvido, negociar com todas as condições reais de trading, incluindo recursos completos de análise gráfica, tempos gráficos e, claro, os produtos financeiros.



Avaliações de outros traders



Observar o que outros usuários da mesma corretora dizem é importante, mas você deve se atentar também à fonte desses comentários na internet, que precisa ter fundamento e compromisso com a verdade.



Por isso, recomenda-se sempre buscar fontes especializadas, como portais de notícias econômicas e sites com ferramentas e análises exclusivas para traders. A possibilidade de encontrar depoimentos úteis é bem alta em ambientes virtuais como esses.



Atendimento ao cliente



As corretoras de Forex que são regulamentadas e realmente focadas no usuário raramente enfrentam problemas, mas, se isso acontecer, uma equipe de suporte ao cliente de primeira linha deve estar sempre à disposição para ajudá-lo.



O serviço de e-mail será necessário em qualquer empresa que você escolher. Então, para ter um critério de decisão mais eficiente e escolher entre as opções listadas nesta página, basta usar métodos como: chat ao vivo, bate-papo nas redes sociais, aplicativos de mensagem ou outros de sua preferência.



Condições de negociação



Encontrou duas ou mais plataformas entre as 10 corretora de forex que ficaram empatadas conforme as recomendações descritas até aqui? Muito simples: acesse as duas plataformas, cadastre-se e abra uma conta demonstrativa em cada.



A prática será sua melhor aliada para entender qual das duas opções tem termos de negociação aceitáveis. Inclusive, é somente assim que se pode vivenciar eventos não declarados pelas plataformas como a derrapagem, por exemplo.



Caso já esteja negociando Forex e chegou a esta página, você pode também seguir as recomendações acima para verificar a qualidade da plataforma que está usando.



O ideal é sempre utilizar serviços regulamentados e seguros. Como reconhecer? Simplesmente acessando o verificador de autenticidade do número de registro das plataformas diretamente no site do regulador.



Caso encontre uma empresa ou atividade irregular em uma plataforma, denuncie! A sua reclamação deve ser levada diretamente à entidade reguladora, para de lá ser então transformada em iniciativas legais.



Um tipo de conta para cada necessidade



Crédito: Divulgação

Dependendo dos objetivos do usuário, diferentes contas podem ser abertas. Enquanto umas possuem maior liquidez para quem lida com transações milionárias, outras focam na alavancagem como forma de beneficiar traders menores, por exemplo. Da mesma forma acontece com os demais tipos de contas disponíveis no mercado hoje.



Conta Demo de Forex para iniciantes



O formato de conta mais importante para quem está começando, sem dúvidas, é o demonstrativo, pois permite criar um ambiente de negociações autêntico e completamente livre de riscos.



A versão demo do MT4, MT5 ou outra plataforma de negociações permite a familiarização do novo usuário, tanto com ferramentas de trading, quanto com a prática, que envolve, entre outros, controle emocional, gestão de fundos e estratégias.



Esse pode ser seu primeiro contato com um corretor forex!



Conta para o day trader e o scalper



Traders que operam day trade ou scalping têm necessidades diferentes dos chamados swing traders e investidores. Os períodos (timeframes) curtos exigem uma maior atenção no mercado e controle absoluto sobre os movimentos de entrada e saída. Para dar suporte a este tipo de demanda, algumas contas são preparadas para configurar mais indicadores simultaneamente, mais períodos e telas. A alavancagem em contas assim costuma ser melhor também.



Conta para investidores avançados



Por último, temos o último nível das contas nas corretoras ECN de forex, que permitem mais configurações e frequentemente oferecem mais produtos financeiros para negociar. Contratos Futuros de Índices e Criptomoedas, entre outros mercados, são vistos com maior frequência e podem ser negociados ao mais alto nível de personalização e amparo técnico.



Recursos de análise fundamentalista podem ser disponibilizados em contas deste tipo também, amparando os investidores de longo prazo com notícias de último segundo, análises de especialistas e dados relacionados a essa abordagem.



Assim como cada conta tem uma utilidade, seus custos também variam. São despesas equivalentes a uma pequena porcentagem das ordens, mas que merecem atenção.



Custos operacionais das operações de Forex



Sempre que uma ordem é aberta, muitas tecnologias de alto desempenho entram em ação para executar a compra ou venda dos ativos em tempo real, então a cobrança de algumas taxas é frequentemente constatada em corretoras de Forex. São valores bem baixos, mas você precisa ter ciência sobre eles antes de começar.



Spreads



A comissão mais comum dentro do ranking das corretoras de Forex é chamada de “spread”, que em português significa “Extensão”. Trata-se da pequena porcentagem cobrada pela sua corretora para executar a negociação, na forma de um acréscimo aplicado à cotação “spot” do produto financeiro, resultado no chamado “preço de compra”.



Quando o spread é fixo, a mesma cobrança é feita para qualquer ativo da plataforma, mas quando não, seu custo depende também de condições externas como volume de negociações e volatilidade do mercado no momento.



Comissão por lote



Caso a corretora não cobre por meio do “spread”, então será calculada uma porcentagem sobre o lote, que sai do saldo da conta quando você abre a ordem.

O custo nas corretoras de Forex é fixo, ou seja, muda somente quando o lote é aumentado ou diminuído. Então esse formato de cobrança é ideal para traders que buscam evitar a “mudança de preço” causada pelo spread no momento da abertura de ordem.



Taxas não comerciais



Além da comissão por lote ou no formato de spread, as corretoras podem cobrar também as chamadas “taxas não comerciais”, que englobam os seguintes custos:



Depósito noturno



Taxa de inatividade



Manutenção da conta



Grande parte das corretoras aplica somente a taxa de inatividade, o que possibilita um custo zero na maioria dos casos. Tudo que você precisa fazer para se ver livre da cobrança é negociar ao menos uma vez a cada 90 dias.



Taxa de levantamento



Essa cobrança é rara, mas ainda existe na lista das corretoras de Forex. Trata-se de um pequeno valor, normalmente de alguns centavos mais uma pequena porcentagem, mas que pode ser evitado com facilidade se você escolher uma corretora moderna.



Se a plataforma trabalhar com o sistema Pix, por exemplo, possivelmente não haverá nenhuma cobrança sobre as suas ordens de retirada para uma conta pessoal.



Algumas dessas taxas são exclusivas de tipos específicos de corretora, então escolher a plataforma mais adequada para suas necessidades é crucial!



Diferentes tipos de corretoras de Forex

Crédito: Divulgação

As corretoras que traders de varejo utilizam no dia a dia são três, as Market Makers, ECN e STP. Mas existem outras três que você precisa conhecer ao nível de aprendizado: as corretoras Institucionais, as Provedoras de Liquidez e as Prime.



Corretoras Prime



Conhecidas mundo afora como “Prime Brokerage”, essas corretoras são específicas para atender instituições de grande porte. Então, como se trata de um serviço que lida com maiores volumes de dinheiro por transação, uma série de adequações se fazem necessárias. É necessário mais liquidez (de múltiplas origens), alavancagem capaz de cobrir operações de grande porte e ferramentas avançadas de análise e gestão.



Institucionais e provedores de liquidez



Essas corretoras são indispensáveis para o mercado de Forex e CFDs de forma geral, pois fornecem a principal estrutura que mantém as negociações em funcionamento. Por um lado, as corretoras institucionais funcionam como intermediárias entre os clientes e o mercado; por outro, as Provedoras de Liquidez são especializadas em fornecer dinheiro para executar as negociações em tempo real e informar a cotação.



Market Makers



As “Market Makers”, que em português se chamariam “Formadoras de Mercado”, atuam comprando e vendendo “a mercado” de forma contínua. Isso permite que para toda ordem enviada pelo usuário haja uma contraparte que absorva aquele dinheiro.



Por exemplo: Se o João quer comprar 100 unidades de Euro usando Dólar, é necessário que alguém ou um grupo de pessoas esteja disposto a vender a mesma quantidade de Euros para receber em Dólar.



O intermédio da Market Maker como compradora e vendedora simultânea gera, portanto, uma execução da ordem mais rapidamente.



Corretoras ECN / STP



Os modelos de comunicação ECN e STP são fundamentais para muitas das corretoras de Forex, pois apresentam muitas particularidades com relação à transparência, velocidade e acesso aos mercados. Em ambos os tipos de plataforma, existe uma conexão direta do trader aos provedores de liquidez, que possibilita, consequentemente, livre acesso ao livro de ordens e as cotações disponíveis.



Perguntas frequentes



O que é Forex?



O termo Forex é a abreviação de “Foreign Exchange”, que significa Câmbio Estrangeiro. Trata-se de um mercado que negocia as moedas das principais nações do mundo.



O trading de Forex é para iniciantes?



O trading de Forex é uma atividade considerada de alto risco, então é preciso muito amparo técnico e estudo por parte do iniciante para que suas negociações gerem resultados positivos.



Como funciona o trading em Forex?



O que se faz no Forex é utilizar uma moeda para comprar ou vender outra, por isso os “ativos” negociáveis são no formato de pares, como EUR/USD, USD/JPY, USD/BRL.



O que é uma empresa de Forex?



Para fornecer acesso a estes mercados, são necessárias empresas intermediárias, as chamadas Corretoras de Forex. Estes serviços, quando de qualidade, proporcionam tudo que o trader pode precisar para negociar de maneira adequada.



O trading de Forex é legal no Brasil?



Apesar de não ser especificamente regulado, o Forex dispõe de outros dispositivos legais para proteger seus usuários no Brasil. Então basta abrir uma conta, enviar seu capital e começar a nova jornada de negociações normalmente.



Preciso pagar impostos sobre meus lucros com operações Forex no Brasil?



A regra da receita federal para quem investe em renda variável é clara: deve-se declarar e eventualmente recolher impostos até 30 após o mês em questão.



É possível ganhar dinheiro com Forex?



O Forex tem seus desafios, mas nunca foi impossível. A ideia é sempre buscar ganhos maiores quando há lucro, ao mesmo tempo em que se tenta minimizar as perdas.