Curso gratuito e inovador capacita profissionais do esporte em gestão

Qualificação online é oportunidade para ampliar a atuação profissional no setor do esporte

Para incentivar a criação de projetos esportivos no Estado, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promove o Programa de Capacitação para Gestão Multidisciplinar do Esporte. A iniciativa conta com um curso gratuito de Ensino a Distância (EaD), com carga horária total de 140 horas.

Alguns dos conteúdos abordados são políticas públicas voltadas para o esporte, projeto político pedagógico, educação física no contexto da escola, esporte educacional, e desenvolvimento e coordenação de projetos, com gestão de recursos financeiros e recursos humanos. A capacitação conta com 12 fascículos, 12 videoaulas e 12 podcasts disponibilizados ao longo de 12 semanas, desde o dia 13 de março. Ao final, o aluno recebe um certificado emitido pela FDR e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Com aproximadamente 15 mil pessoas inscritas no curso, a coordenadora do projeto, Valéria Xavier, explica que existe em todo o Brasil uma demanda na área do esporte para a qualificação em gestão. De acordo com ela, cerca de 40% dos inscritos são de fora do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Gestores públicos dizem que, muitas vezes, é disponibilizada uma verba para ações de esportes nas escolas e algumas dessas escolas, por não saberem como gerir, acabam com o recurso sendo devolvido para a Gestão Pública, sem ser aplicado. A gente acredita que o resultado dessa capacitação se dará na implementação de projetos mais eficientes que vão beneficiar um maior número de pessoas”, indica Valéria.



Para o coordenador de conteúdo do programa e professor da Uece, Ricardo Catunda, a capacitação desses profissionais sobre gestão de recursos para projetos esportivos favorece o recebimento de investimentos pelo setor. Além disso, o programa permite que esse grupo conheça um espectro de atuação profissional no esporte diverso e alcançável.

“É uma ruptura de arquétipo. Vi alunos de graduação dizendo que tinham passado a ter interesse sobre gestão por conta desse conhecimento que eles nem imaginavam que era tão amplo. Tenho certeza que uma pessoa que quer, hoje, fazer um projeto esportivo, tem no nosso material on-line uma boa forma de desenvolver a ideia com muita segurança”, garante Ricardo.

Impulso no sonho de empreender com esporte

Profissional de Educação Física especializado em esportes aquáticos, Matheus Avelino, de Brasília, conta que o curso chamou sua atenção pelo conteúdo inovador. Aos 24 anos e formado há três, o jovem ainda não tinha tido contato com a área de gestão no esporte, e pôde ter acesso a uma série de novos conhecimentos.

Com planos de desenvolver a própria escola de natação, ele explica como a qualificação o auxiliou no sonho. “O curso deixa bem claro como nós temos infinitas oportunidades para criar projetos através de auxílios para sustentar nossa proposta. Também dá uma base muito boa para nós abrirmos nossa empresa e não ficarmos somente como um terceirizado. Recomendo para professores que são recém-formados e para estagiários que estão no final da faculdade”, relata.

Outro benefício destacado por Matheus é a diversidade de plataformas disponíveis para as aulas, que podem ser via rádio, vídeo ou leitura. “O curso é bem completo e eu agradeci aos professores ao término de cada módulo”, finaliza.

Serviço

Curso de extensão “Gestão Multidisciplinar do Esporte”

12 fascículos, 12 videoaulas e 12 podcasts

Duração de 12 semanas, a partir do dia 13 de março

Inscreva-se aqui