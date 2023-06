Curso capacita profissionais do esporte em gestão multidisciplinar

Objetivo da formação é aumentar a qualificação na área e incentivar o desenvolvimento do esporte no Estado

O Programa de Capacitação para Gestão Multidisciplinar do Esporte é a oportunidade perfeita para quem quer se qualificar na área. A iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) pretende capacitar profissionais para o desenvolvimento de práticas esportivas em um curso de Ensino a Distância (EaD), com carga horária total de 140 horas. Também será realizado um webinar gratuito com os especialistas do curso no dia 13 de junho, a partir das 8h30min.

A capacitação parte da premissa de que a gestão eficaz de recursos físicos, financeiros e humanos é necessária para potencializar os benefícios do esporte. Serão 12 fascículos, 12 videoaulas e 12 podcasts disponibilizados ao longo de 12 semanas, a partir do dia 13 de março. O conteúdo foi pensado para diferentes setores que envolvem o esporte, como educação, turismo, políticas públicas, iniciativa privada e centros culturais.

Um dos temas tratados no programa é a importância de um Projeto Político Pedagógico (PPP) para o desenvolvimento do esporte nas escolas. Quem fica à frente desse debate é José Airton Pontes Júnior, professor do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e responsável pelo módulo 3 do curso – “Projeto Político Pedagógico: planejar a Educação Física para uma educação transformadora”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Airton, o objetivo é mostrar como o PPP contribui para a construção de uma escola ativa, na qual o esporte e os hábitos saudáveis são incentivados não só em aulas de educação física, mas em vários aspectos. A ideia é tornar a escola um agente de transformação social para a comunidade por meio do esporte. “O curso traz experiências exitosas com base na teoria e na realidade de vários profissionais com experiência", destaca.

Para Marcelo Soldon, especialista na área de projetos esportivos, ainda existe certo amadorismo em entidades esportivas, desde a administração até a gerência de projetos. Autor do módulo 10, “Gestão de pessoas em ações e projetos de esporte”, Marcelo já atuou na logística de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016, sendo atualmente fundador e diretor do Escritório do Esporte, consultoria em projetos esportivos.

Ele ressalta que a qualificação é uma oportunidade para que esses trabalhadores possam aprimorar suas atividades e desenvolver o esporte de maneira mais profissional, não só no Ceará, mas também no Brasil.

“Entidades do terceiro setor, associações, instituições, federações e confederações esportivas, secretarias e tanto entidades públicas como privadas podem ser beneficiadas com esses conteúdos. O curso está com profissionais altamente gabaritados, e quem não é da área vai conseguir utilizar um pouco dos princípios e valores do esporte em outros campos de atuação, seja profissional, pessoal ou acadêmico”, garante.

Serviço

Curso de extensão “Gestão Multidisciplinar do Esporte”

12 fascículos, 12 videoaulas e 12 podcasts

Duração de 12 semanas, a partir do dia 13 de março

Inscreva-se aqui

Webinar Gestão Multidisciplinar do Esporte

13 de junho, às 8h30min

Gratuito

Inscreva-se aqui