Toninho Ferragutti & Quinteto de Cordas: o melhor da música instrumental chega a Fortaleza

A apresentação é apoiado pela Galvani Fertilizantes via Lei de Incentivo à Cultura Crédito: Divulgação

O show "Toninho Ferragutti e Quinteto de Cordas – De Sol a Sol" chega a Fortaleza neste sábado, 14, no Theatro José de Alencar, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla Bileto ou na bilheteria física do equipamento, de terça a domingo, das 14h às 19h. Os valores variam de R$ 50 (inteira) a R$ 25 (meia), além da meia entrada solidária (R$ 25 mais 1kg de alimento não perecível). No espetáculo, o músico, compositor e arranjador Toninho Ferragutti se junta a músicos que passaram pelas principais orquestras brasileiras, como a Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a Sinfônica Municipal (OSM). A referência da música instrumental no Brasil traz ao palco parte do repertório do disco "De Sol a Sol", acrescido de arranjos inéditos. O álbum tem composições inéditas escritas especialmente para uma formação musical de acordeon e quinteto de cordas, com violinos, viola, violoncelo e contrabaixo.