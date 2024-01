Os caminhos para a aliança entre trabalho e saúde

Durante os dias 23 e 24 de novembro, o Sistema Fecomércio realizou o II Fórum de Saúde no Trabalho, no Centro de Eventos do Ceará. Nas páginas a seguir, reunimos os insights sobre o universo da saúde no trabalho e as ações de saúde do SESC e SENAC