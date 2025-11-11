Gratidão e saudade: o legado de Roberto Proença de Macêdo

À frente do Grupo J. Macêdo , Roberto ajudou a escrever um capítulo decisivo da economia cearense, consolidando um dos maiores grupos empresariais do Nordeste e contribuindo, de forma permanente, para o fortalecimento do trabalho, da produção e da prosperidade.

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Roberto Proença de Macêdo, ex-presidente da Casa e membro do Conselho de Representantes da CNI, empresário de notável visão e um dos mais importantes líderes da industrialização contemporânea do Estado.



Sua história se confunde com a da indústria cearense

Construída com coragem, disciplina, transparência e compromisso com o desenvolvimento coletivo. Na FIEC, sua gestão marcou uma transformação estrutural profunda, dando à Federação agilidade, modernidade e coerência institucional. “Roberto ensinou que para ser um grande líder, basta agir com verdade, serenidade e firmeza de princípios. Foi ele quem consolidou uma cultura de ética e austeridade a serviço do bem comum, deixando um legado que permanecerá como referência para todas as futuras gerações de industriais do Ceará. Para mim, sua partida é especialmente dolorosa”, lamenta Ricardo Cavalcante (Presidente da FIEC). “Roberto foi mais que um líder; foi um amigo irmão, um conselheiro constante, uma presença segura. Eu tive o privilégio de contribuir com a sua gestão, oportunidade que mudou a minha caminhada e marcou profundamente o meu compromisso com o Sistema FIEC”, reforça.

E finaliza, “Roberto foi um verdadeiro mestre. Juntos compartilhamos sonhos, responsabilidades e construímos uma amizade sólida, que só existe entre os que se querem verdadeiramente bem. E neste momento de dor, não me pronuncio apenas em meu próprio nome. Falo em nome de toda a nossa Diretoria, dos Presidentes dos Sindicatos Industriais, dos Ex-Presidentes ainda vivos, dos líderes e colaboradores do Sistema FIEC, e de todos os industriais do Ceará, que reconhecem em Roberto Macêdo um exemplo de integridade, grandeza e espírito público, e que hoje se unem em silêncio respeitoso diante de sua partida. À sua família, que honra o Ceará com sua trajetória empreendedora, especialmente à sua esposa, filhos, netos e a todos os que o amam, expressamos nossa solidariedade fraterna e nossas orações. Que encontrem consolo na grandeza de sua vida e na memória afetuosa que deixa em todos nós.”

Luto oficial

A FIEC decreta luto oficial de três dias, em reconhecimento ao legado de uma liderança cuja marca permanecerá viva na história da indústria cearense. Roberto Proença de Macêdo viverá em nossa memória, em nossas instituições e em nossos passos. Ricardo Cavalcante Presidente da FIEC

