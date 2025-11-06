Aprender Editora: duas décadas formando leitores, professores e futuros

Com 20 anos de atuação, a editora cearense se tornou referência nacional em alfabetização e inovação pedagógica. Confira o catálogo completo de coleções

Com uma história de dedicação à educação brasileira, a Aprender Editora é hoje uma das principais referências em alfabetização, formação docente e desenvolvimento de materiais didáticos inovadores. Nascida em Fortaleza e inspirada na trajetória do professor Edgar Linhares, a editora transformou o compromisso com a escola pública em uma prática pedagógica reconhecida nacionalmente.



A Aprender está presente em 85 municípios parceiros, tendo formado mais de 100 mil educadores e coordenadores. Ao longo de sua história, já impactou mais de 2 milhões de estudantes em todo o País. Essa trajetória de resultados é guiada pelos sócios Josmário Cordeiro, CEO da editora, e Ana Cristina Miranda, diretora de operações, ambos comprometidos em manter vivo o propósito de garantir que toda criança aprenda a ler e escrever com autonomia, cidadania e encantamento.

