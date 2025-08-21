Cortejo cultural marca abertura da Mostra Sesc Cariri 2025 nas ruas da região

Pela manhã, o Crato deu início às atividades da Mostra com o desfile de 25 grupos de tradição pelas ruas do Centro, incluindo apresentações dos Caretas De Botão Serra De Santana, Reisado De Couro De Potengi, Maracatu Raízes, Reisado Reis Do Congo, Maracatu Uinu Êre, Banda Cabaçal Dos Irmãos Aniceto, Grupo Cintura Fina e As Coqueiras Do Baixio.

A abertura da 27ª Mostra Sesc Cariri de Culturas , realizada nesta quinta-feira, 21, movimentou as ruas de Aurora, Antonina do Norte, Araripe, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Milagres, Nova Olinda e Várzea Alegre. Cortejos culturais, apresentações de teatro, música e dança animaram o Cariri com alegria e representatividade cultural.

Em Nova Olinda, o Homem Sonoro, com a Carroça Sonora, percorreu as ruas do município com musicalidade e animou a manhã dos moradores.

Brincantes e mestres de reisados, congos e quadrilheiros mirins, adultos e idosos desfilaram na rua São Pedro, em Juazeiro do Norte, pela tarde. A concentração do cortejo esteve na Praça da Prefeitura, no coração do Centro do município. 15 atrações participaram do cortejo até a Praça Padre Cícero, dentre elas, o Reisado Santa Cecília, a Banda Cabaçal Santo Expedito, Quadrilha Flor Do Sertão Mirim, Reisado Afilhados De Ciço Zabumbeiros, Circo Sanguine, Escola De Samba Pimpolhos Da Nação e o Grupo Bacamarteiros Da Paz.

Mestre Expedito do Nascimento, da Banda Cabaçal Santo Expedito, celebrou a oportunidade de apresentar a tradição da família, que persiste há mais de 120 anos. “Eu venho com esse prazer desde 1957, com a bandinha que era dos meus avós, que desde 22 de março de 1901, está existindo. Expedito Antônio do Nascimento recebeu o título de Tesouro Vivo da Cultura do Ceará em 2019.

Apresentações cênicas também foram realizadas em ruas de outros municípios do Cariri como parte da abertura do evento. Em Araripe, Marias da Terra, as Palhaças Agricultoras, divertiram o público da cidade. Já em Antonina, a programação foi realizada pelo grupo Arepo, com a apresentação de “Silêncio Total - Vem Chegando um Palhaço!”. Caririaçu assistiu ao “Auto do Benedito contra o Diabo da Cara de Farinha”. Em Farias Brito, os Irmãos Figura apresentaram o ato “Proezas e peripécias”. Milagres recebeu o espetáculo “O Grande Salto”, da Cia Theastai de Artes Cênicas. Salitre teve apresentação do Segura Mamãe e Várzea Alegre recebeu o “Dueto em (Des) Concerto”.