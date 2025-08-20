Mostra Sesc Cariri e Festival Mistura Senac movimentam a cena cultural do Cariri nesta quinta

Mostra Sesc Cariri 2025 oferece programação recheada de cultura e arte / Crédito: Allan Bastos/Divulgação

A partir desta quinta-feira, 21, até o próximo domingo, 24, o Cariri será palco de mais uma edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas. Neste ano, o evento leva o tema “Arqueologia Social Inclusiva” e reúne uma programação voltada às expressões artísticas e culturais da região. Um dos destaques é a quarta edição do Festival Mistura Senac, realizado em Juazeiro do Norte.

Em 2025, a Mostra Sesc Cariri chega à sua 27ª edição com uma programação diversa presente nos 29 municípios que compõem a região do Cariri, além de quatro cidades da região Centro-Sul do Ceará. Ao longo de quatro dias de evento, serão realizadas 326 ações culturais, reunindo 216 grupos e mais de 2,3 mil artistas.



O tema da 27ª edição da Mostra Sesc Cariri propõe um debate para ampliar o olhar sobre os vestígios históricos da Chapada do Araripe, além de valorizar as pessoas que habitam e moldam o território. O objetivo é olhar para o passado, entender o presente e planejar o futuro, promovendo iniciativas que unem memória, desenvolvimento e protagonismo social.

A principal atração é a cantora Vanessa da Mata, que apresenta o show Todas Elas, no próximo sábado, 23, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no Crato, às 20h. O repertório incluirá clássicos da carreira da artista, além de músicas de seu trabalho mais recente. Após o show, o público ainda vai aproveitar os maiores clássicos do forró assinados pelo cantor e compositor juazeirense Luiz Fidelis.

Os ingressos para ver de perto Vanessa da Mata e Luiz Fidelis estão disponíveis para venda na plataforma Sympla, nos valores de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada. Parte da arrecadação com ingressos será revertida ao Programa Mesa Brasil, do Sesc, que combate a fome e o desperdício de alimentos.



Mistura Senac: gastronomia, arte e negócios no Cariri

Entre os destaques da Mostra Sesc Cariri 2025 está o Festival Mistura Senac, que acontece em Juazeiro do Norte entre os dias 21 e 23 de agosto, na Praça La Favorita. Este ano, o evento chega à sua quarta edição, ampliando e promovendo a pluralidade da agenda do Senac na região. A expectativa é reunir milhares de visitantes em torno de experiências que integram gastronomia, turismo, moda, beleza, saúde e tecnologia.

A praça de alimentação em Juazeiro do Norte contará com 12 marcas. A programação inclui ainda atividades na área de saúde, como o espaço Enfermagem em Ação, que traz uma simulação de ambiente intensivo com uso de realidade virtual em cirurgias robóticas e oficinas sensoriais. Na área tecnológica, o público poderá acompanhar demonstrações de drones no Espaço Kids, que também ganha novas atrações voltadas para as crianças.

No campo do turismo, haverá um passeio ciclístico pela Chapada do Araripe, oficinas lúdicas sobre a cultura regional e uma exposição fotográfica sobre sítios arqueológicos. Já na moda e beleza, seis desfiles vão apresentar coleções de alunos do Senac e de marcas autorais da região.



