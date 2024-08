A criança é protagonista na Praça Padre Cícero, palco da 25ª Mostra Sesc Cariri

Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foi palco de intensa programação cultural durante a 25ª Mostra Sesc Cariri de Culturas Crédito: Anderson Santiago/Divulgação

A ornamentação colorida já chama a atenção do público que tem a Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, como um local cotidiano. No sábado, 24, a programação da Mostra Sesc Cariri transforma este espaço em um grande terreiro encantado, concentrando atividades como narração de histórias, performances e grupos de tradição. Os temas são variados entre os coletivos que se apresentaram nesse dia. A contação de histórias "Cabeleira", da Companhia Voo de Teatro, de São Paulo, aborda discussões sobre a autoestima da criança negra, o combate ao racismo e a busca do autocuidado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O diretor da companhia, Tom Rezende, comenta sobre a escolha do tema. "É um processo, na verdade, de uma releitura, né? Uma inspiração do livro 'Amor de Cabelo', de Matthew A. Cherry, que trata de uma menina que busca o autoamor, o autocuidado e até a autoestima através dos seus cabelos crespos, trazendo essa questão do preconceito, do quanto a criança negra tem a dificuldade, pelo tempo, em arrumar o seu próprio cabelo, o quanto isso é motivo de bullying na escola, no sentido de que, por muito tempo, a criança negra alisava seu cabelo, mulheres negras alisavam o seu cabelo pra entrar dentro de um padrão de beleza."

As crianças e adolescentes são o público-alvo da programação da Praça Padre Cícero. José Victor, de 13 anos, já participou de outras edições da Mostra e segue sendo público cativo. "Eu achei bem interessante o que a Mostra Sesc fez esse ano. Teve uma grande diversidade de cultura, narração de histórias e as músicas bem interessantes. O zelo da Mostra com o ambiente, para caracterizar totalmente, para que as pessoas consigam compreender, é muito importante." A Praça foi sendo explorada com diversas programações que aconteciam de forma simultânea, transformando-se em um grande festival, com vários palcos em um único lugar. A performance "Caras com Caretas", da Trupe Tangará, de Santos (SP), é conduzida pela música e pelo movimento. "A Trupe pesquisa cultura brasileira, trazendo o encantamento da cultura popular brasileira para o fazer artístico de uma forma que a criança se torne protagonista da ação. Então, os nossos trabalhos são sempre um convite ao compor junto entre crianças e artistas", relata Fernanda Iannuzzi, diretora artística da Trupe, que está pela primeira vez participando da Mostra Sesc Cariri.

A performance "Caras com Caretas" surgiu de pesquisas inspiradas nos caretas e mascarados de todo o País. Fernanda conta que não há nenhum grupo, nenhuma região específica para a construção do trabalho. "A gente traz como proposta que as crianças construam as suas próprias máscaras, se mascarem junto com a gente e que saiam em um cortejo mascarado pelo espaço, geralmente espaços públicos, para que possa haver essa ocupação." Francisca Martins, 40 anos, de Juazeiro do Norte, levou o filho para aproveitar a programação. Ela fala que participa de todas as atividades que são promovidas pelo Sesc. "Os shows eu gosto muito, das peças. O meu filho ficou encantado na primeira vez que foi ao teatro na Mostra Sesc, ele tinha dois anos, isso marca bastante a gente." Fechando a programação de literatura, a contação de histórias "Tiffany: histórias de uma meia louca - Juazeiro", com Leandro Pedro e Elton Pinheiro, grupo do Rio de Janeiro que também participa pela primeira vez da Mostra, traz na sua apresentação contos de Tiffany, uma boneca feita de meia, criada por um menino em sua aula de artes.

"É uma sessão de contos infantis que são histórias muito divertidas da cultura popular brasileira, e essas histórias partem de uma boneca falante, uma boneca que se chama Tiffany, que conta histórias populares que ela ouviu, ela é muito doida e vai narrando junto com a gente", explica Leandro. O público também participa contando histórias junto com a Tiffany, Leandro e Elton. O grupo ainda realiza uma apresentação neste domingo, 25, último dia de programação, na Praça Alexandre Arraes, no Crato. Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foi palco de intensa programação cultural durante a 25ª Mostra Sesc Cariri de Culturas Crédito: Anderson Santiago/Divulgação