Mostra Sesc Cariri de Culturas começa nesta quinta, 24; veja programação

De 24 a 27 de agosto, diversas linguagens artísticas se encontram no coração do Cariri na Mostra Sesc de Culturas. Confira novidades e a programação completa

Na Mostra Sesc Cariri de Culturas deste ano, as paisagens naturais da Região dão o tom da conversa, com a exaltação à flora da Chapada do Araripe como tema principal do evento. Mas se engana quem pensa que a Mostra se volta apenas para uma região ou estado. Henrique Javi, diretor regional do Sesc, garante que apesar da atenção especial aos artistas da terra, a Mostra Cariri traz o que há de melhor no Ceará e no Brasil, por meio de um intercâmbio cultural que torna o evento um dos mais efervescentes no calendário artístico nacional.

Segundo Javi, a Mostra nasceu no Cariri porque, no Ceará, a tradição cultural sempre foi muito demarcada na Região. “Em qualquer lugar, quando se fala de Cariri, a gente lembra desse movimento cultural. Foi justamente essa mostra que provocou a observação que em outras regiões do Ceará também podemos promover a cultura de maneira peculiar, com as características de cada uma”, destaca. Hoje, se conectam à primeira Mostra cearense a de Pacoti, de quadrinhos, e a de Sobral, de artes visuais.

O evento, ainda de acordo com Javi, “extrapola os limites do próprio Ceará, porque a Chapada também se espalha pelo Piauí e por Pernambuco. Isso traz uma consciência integradora, com um conceito de patrimônio gigantesco que temos que valorizar”. Desse modo, o Cariri se torna a sede onde ocorrem diversas demonstrações artísticas, em várias linguagens, em 30 municípios do Estado.