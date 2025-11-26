Fábrica de Programadores revela novos talentos: conheça os vencedores das últimas edições

Em sua quarta edição, Fábrica de Programadores incorpora conteúdos voltados à IA / Crédito: João Filho Tavares

O interesse por tecnologia cresce rápido entre os jovens cearenses, e o “Fábrica de Programadores - Aprendendo a Programar com Games e IA” tem papel direto nesse movimento. O projeto aproxima estudantes do universo da programação, incentiva a criação de jogos digitais e abre portas para quem sonha em entrar no setor de tecnologia. Desenvolvido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), o curso já alcançou milhares de alunos do Ensino Médio. A formação é gratuita, totalmente digital, e aborda lógica de programação, desenvolvimento de games e, nesta edição, conteúdos estruturados de inteligência artificial.

Os resultados aparecem em projetos premiados, novas habilidades e no fortalecimento de um ecossistema tecnológico que hoje envolve escolas, universidades, coletivos regionais e o próprio mercado. Confira os 10 projetos selecionados na edição 2025. A seguir, confira os destaques das últimas edições, e como a edição atual inaugura uma nova fase voltada à IA.

Primeira edição (2022): a estreia e os primeiros finalistas

Com mil estudantes inscritos, a edição inaugural apresentou 15 finalistas e premiou três jogos que se destacaram pela criatividade:

1º lugar – "Mission Impawssible", de Sabrina Ferreira de Souza (Fortaleza)



2º lugar – "Bunny Girl", de Ana Karen Vasconcelos Alves (Viçosa do Ceará)



3º lugar – "Fallen Gods", de Pedro Igor da Silva Dutra (Juazeiro do Norte)

Segunda edição (2023): tecnologia voltada ao impacto social

Com dois mil alunos inscritos, a segunda edição teve foco no uso de jogos para discutir inclusão, educação e desafios do dia a dia. O destaque ficou para:



1º lugar – “O Mundo de Aprendizado do Yan (MAY)”, de Tamires Frota (Fortaleza)

O game foi inspirado no irmão da estudante, autista não verbal, e utiliza repetição como apoio no processo de alfabetização.

O Interior teve participação expressiva:

2º lugar – “Química Play”, de Maria Tânia Ferreira de Santa (Alto Santo)

3º lugar – “Labirinto do Minotauro”, de Kauã Severino de Moura (Alto Santo)

Terceira edição (2024): empreendedorismo, meio ambiente e protagonismo jovem

Com mais dois mil participantes, os projetos mostraram diversidade de temas:

1º lugar – “Açaí Play”, de Maria Paula Mesquita (Fortaleza)

Simulador de empreendedorismo que envolve matemática, gestão e tomada de decisão.



2º lugar – "Ecoaventura", de Maria Giovanna Siqueira da Silva (Juazeiro do Norte)

Jogo educativo com conceitos de biodiversidade e práticas sustentáveis.

Jogo educativo com conceitos de biodiversidade e práticas sustentáveis.



3º lugar – "Woman is History", de Margarida Ellen Almeida Gomes (Alto Santo)

Game que apresenta mulheres históricas por meio de desafios interativos.

Game que apresenta mulheres históricas por meio de desafios interativos.

Edição atual (2025): inteligência artificial no centro da formação

A quarta edição marca um ponto importante para o Fábrica de Programadores. Pela primeira vez, a inteligência artificial aparece como conteúdo estruturado do curso, acompanhando o ritmo da economia digital.

Para o coordenador dos cursos técnicos do Eixo de Informação e Comunicação da Seduc, Renanh Araújo, o movimento reflete o momento vivido nas escolas e no mercado. "Mantemos a essência de formação prática e a descoberta de talentos que sempre marcaram o programa, mas agora demos um passo além com a inclusão de conteúdos voltados à Inteligência Artificial. Essa atualização era algo que o mercado já pedia e que os próprios estudantes desejavam explorar, e a resposta deles tem sido muito positiva".

Ele destaca, ainda, o perfil dos participantes. “Eles chegam mais preparados, curiosos e motivados a transformar conhecimento em projetos reais. Em todas as edições surgem novos talentos, e ver tantos ex-alunos atuando profissionalmente reforça a importância do programa. Este ano não está sendo diferente. A energia da turma, o interesse pelo tema e a vontade de aprender mostram que estamos diante de mais uma geração promissora”.

