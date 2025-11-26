Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábrica de Programadores revela novos talentos: conheça os vencedores das últimas edições

Com foco em programação, games e agora em inteligência artificial, projeto fortalece a formação tecnológica de jovens da Capital e do Interior
O interesse por tecnologia cresce rápido entre os jovens cearenses, e o “Fábrica de Programadores - Aprendendo a Programar com Games e IA” tem papel direto nesse movimento. O projeto aproxima estudantes do universo da programação, incentiva a criação de jogos digitais e abre portas para quem sonha em entrar no setor de tecnologia.

Desenvolvido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), o curso já alcançou milhares de alunos do Ensino Médio. A formação é gratuita, totalmente digital, e aborda lógica de programação, desenvolvimento de games e, nesta edição, conteúdos estruturados de inteligência artificial.

Os resultados aparecem em projetos premiados, novas habilidades e no fortalecimento de um ecossistema tecnológico que hoje envolve escolas, universidades, coletivos regionais e o próprio mercado. Confira os 10 projetos selecionados na edição 2025.

A seguir, confira os destaques das últimas edições, e como a edição atual inaugura uma nova fase voltada à IA.

Primeira edição (2022): a estreia e os primeiros finalistas

Com mil estudantes inscritos, a edição inaugural apresentou 15 finalistas e premiou três jogos que se destacaram pela criatividade:

  • 1º lugar – “Mission Impawssible”, de Sabrina Ferreira de Souza (Fortaleza)
  • 2º lugar – “Bunny Girl”, de Ana Karen Vasconcelos Alves (Viçosa do Ceará)
  • 3º lugar – “Fallen Gods”, de Pedro Igor da Silva Dutra (Juazeiro do Norte)

Segunda edição (2023): tecnologia voltada ao impacto social

Com dois mil alunos inscritos, a segunda edição teve foco no uso de jogos para discutir inclusão, educação e desafios do dia a dia. O destaque ficou para:

  • 1º lugar – “O Mundo de Aprendizado do Yan (MAY)”, de Tamires Frota (Fortaleza)
    O game foi inspirado no irmão da estudante, autista não verbal, e utiliza repetição como apoio no processo de alfabetização.

O Interior teve participação expressiva:

  • 2º lugar – “Química Play”, de Maria Tânia Ferreira de Santa (Alto Santo)
    3º lugar – “Labirinto do Minotauro”, de Kauã Severino de Moura (Alto Santo)

Terceira edição (2024): empreendedorismo, meio ambiente e protagonismo jovem

Com mais dois mil participantes, os projetos mostraram diversidade de temas:

  • 1º lugar – “Açaí Play”, de Maria Paula Mesquita (Fortaleza)
    Simulador de empreendedorismo que envolve matemática, gestão e tomada de decisão.
  • 2º lugar – “Ecoaventura”, de Maria Giovanna Siqueira da Silva (Juazeiro do Norte)
    Jogo educativo com conceitos de biodiversidade e práticas sustentáveis.
  • 3º lugar – “Woman is History”, de Margarida Ellen Almeida Gomes (Alto Santo)
    Game que apresenta mulheres históricas por meio de desafios interativos.

Edição atual (2025): inteligência artificial no centro da formação

A quarta edição marca um ponto importante para o Fábrica de Programadores. Pela primeira vez, a inteligência artificial aparece como conteúdo estruturado do curso, acompanhando o ritmo da economia digital.

 

Leia mais

Para o coordenador dos cursos técnicos do Eixo de Informação e Comunicação da Seduc, Renanh Araújo, o movimento reflete o momento vivido nas escolas e no mercado. “Mantemos a essência de formação prática e a descoberta de talentos que sempre marcaram o programa, mas agora demos um passo além com a inclusão de conteúdos voltados à Inteligência Artificial. Essa atualização era algo que o mercado já pedia e que os próprios estudantes desejavam explorar, e a resposta deles tem sido muito positiva”.

Ele destaca, ainda, o perfil dos participantes. “Eles chegam mais preparados, curiosos e motivados a transformar conhecimento em projetos reais. Em todas as edições surgem novos talentos, e ver tantos ex-alunos atuando profissionalmente reforça a importância do programa. Este ano não está sendo diferente. A energia da turma, o interesse pelo tema e a vontade de aprender mostram que estamos diante de mais uma geração promissora”.

Acesse fdr.org.br/fabricadeprogramadores e saiba mais!

