Segurança condominial: como se proteger

Conheça as dicas para manter um condomínio seguro. Tema será debatido na Expomarket Condomínios, maior feira do setor no Ceará, realizada pelo O POVO nos dias 25 e 26 de outubro

Garantir a segurança de um condomínio é um dos maiores desafios enfrentados por síndicos e administradores. O tema será o foco da palestra “Segurança Condominial”, ministrada nessa sexta-feira, 25, por Wlauder Robson, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e especialista em Segurança Pública e Privada.

A palestra integra a programação da Expomarket Condomínios, maior feira do setor no Ceará. Agendado para os dias 25 e 26 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza, o evento traz ao público as principais novidades de gestão, dispõe de rodadas de negócios e proporciona as condições ideais para networking na área. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do evento.

Na palestra, Wlauder Robson vai elencar as principais estratégias e medidas preventivas para assegurar a tranquilidade em condomínios. Com 42 anos de experiência na área, ele explica que superar os desafios de segurança depende da colaboração de síndicos e moradores, mesmo em áreas urbanas complexas.