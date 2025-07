Nota de Esclarecimento Enel

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



O papel das Instituições:São as responsáveis por contatar os doadores, apresentar suas causas e obter a autorização formal para a doação.



Ação atual: Diante de algumas reclamações, a Enel estabeleceu um novo prazo para que as instituições reapresentem todas as comprovações de autorização de seus doadores.



Perguntas e Respostas:

1. A Enel fica com parte do dinheiro das doações?

Não. A Enel atua como uma prestadora de serviço para as instituições, e por isso cobra uma taxa de 10% sobre o valor arrecadado, conforme previsto em contrato. Essa taxa, que representa em média R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) por doação, cobre os custos operacionais do processo.

É importante destacar que, por determinação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 60% do valor arrecadado com essa taxa de serviço é revertido para a "modicidade tarifária", ou seja, ajuda a reduzir o valor da tarifa de energia para todos os consumidores durante as revisões anuais.



2. A Enel realiza cobranças de doações sem a autorização do cliente?

Não. A responsabilidade de contatar os clientes, apresentar a causa e obter a autorização para a doação é inteiramente da instituição filantrópica. Mensalmente, as instituições nos enviam a lista de clientes que autorizaram a contribuição, e nós apenas incluímos a cobrança na fatura. A Enel não adiciona nenhum cliente à lista de doadores por conta própria.



3. Por que alguns clientes relatam cobranças que não reconhecem?

Recebemos reclamações pontuais de clientes sobre este tema. Em resposta, realizamos uma análise rigorosa de todo o processo e identificamos inconsistências nos dados fornecidos por algumas instituições.

Em todos os casos confirmados, a Enel realizou a devolução imediata dos valores aos clientes e suspendeu a inclusão de novas doações ligadas a essas instituições. Convocamos todas as entidades parceiras para reforçar a necessidade de um processo de captação de doadores mais rigoroso e transparente, além de facilitar o cancelamento para quem o solicitar.



4. Como o cliente pode solicitar o cancelamento da doação?

Qualquer cliente pode cancelar a doação de forma simples e rápida a qualquer momento.

Pelo telefone: Ligue gratuitamente para 0800 285 0196 e, no menu, selecione a opção 0 ("Cancelamento de contrato, Retirada de produtos e doação").

Presencialmente: Dirija-se a uma de nossas 189 lojas de atendimento em todo o Ceará e solicite o cancelamento a um de nossos atendentes.

Nossas equipes estão treinadas para realizar o procedimento de forma clara e sem burocracia.



Compromisso com a Transparência

Para assegurar a total lisura do processo, a Enel está concedendo um novo prazo para que as instituições parceiras reapresentem todas as evidências de captação e os contratos vigentes.

A Enel Ceará reitera seu compromisso com a transparência e o respeito aos seus clientes. Seguiremos prestando todos os esclarecimentos necessários para garantir a confiança de todos.