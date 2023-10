Sabendo usar não vai faltar: o dinheiro na pequena empresa

60% dos negócios vão à falência nos cinco primeiros anos e um dos principais fatores é a dificuldade na gestão financeira Crédito: maitree rimthong

No Brasil, 77,9% da população brasileira começou 2023 endividada. O recorte poderia até fazer parte de um cenário meramente econômico, se não faltasse no currículo do brasileiro uma boa educação financeira de base. Como não se aprende sobre como lidar com dinheiro desde cedo, passamos a vida toda correndo atrás do prejuízo. Para aqueles que decidem empreender, a falta de jeito com a grana cobra um preço alto, não à toa 60% dos negócios vão à falência nos cinco primeiros anos e um dos principais fatores é a dificuldade na gestão financeira. É o que defende Brenno Perrucho, empreendedor e criador da Jovens de Negócios, uma startup de educação financeira e negócios, criada em 2018, já acumula mais de 49 mil alunos em seus cursos - pagos e gratuitos - e quase 117 mil downloads em seu aplicativo. Desde 2020, a empresa faz parte do Grupo Primo Rico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O especialista pontua que a falta de educação financeira é um grave problema estrutural, e fala de um dos principais motivos que desenham esta realidade brasileira: “O principal motivo disso é que justamente a escola é muito boa em ensinar competências e matérias como geografia, matemática e história que ajudam o aluno a aumentar seu entendimento de mundo, mas hoje ainda não é generalizado o ensino que envolve todas as competências que o aluno precisa para a vida, como por exemplo a educação financeira”, ressalta.

Perrucho fala ainda sobre a importância do planejamento, principalmente para os momentos de dificuldade. E cita a reserva de emergência como uma das prioridades nesse processo: “Em uma empresa, emergências também acontecem. Empresas que não tinham uma reserva de emergência própria na época da crise do covid, muitas delas vieram até a falir”, exemplifica. E destaca: “ O planejamento financeiro de uma empresa precisa envolver projeções em relação a custos futuros e também contingência relacionadas a esses imprevistos”. Brenno Perrucho é um dos palestrantes do Webinar Micro e Pequena Empresa - Todo cuidado com o dinheiro é pouco, que acontece nos dias 6 e 7 de novembro Crédito: Acervo pessoal Com a experiência adquirida ao longo dos anos como empreendedor, Brenno reforça que, para além da educação financeira, adquirir conhecimento em áreas centrais também entra na lista de itens mais importantes para o sucesso da empresa. E elenca alguns desses pontos: 1. Marketing: Ter conhecimento sólido em marketing é fundamental para adquirir clientes, reter clientes e desenvolver produtos ou serviços que atendam às necessidades do mercado. O marketing eficaz envolve a compreensão do público-alvo, a criação de estratégias de comunicação e a adaptação contínua com base no feedback do cliente. 2. Retenção de Clientes: Isso envolve a criação de relacionamentos sólidos com os clientes, oferecendo um excelente atendimento ao cliente e adaptando continuamente seus produtos ou serviços para atender às mudanças de suas necessidades.

3. Desenvolvimento de Produtos e Serviços: Criar produtos ou serviços que resolvam problemas reais do mercado é crucial. Isso requer pesquisa de mercado, compreensão das tendências e uma mentalidade de inovação. 4. Finanças Cooperativas: A gestão financeira eficaz é essencial para a sustentabilidade dos negócios. Ter conhecimento sobre como gerenciar as finanças de maneira eficiente e estratégica ajuda a evitar problemas financeiros e a manter a saúde financeira da empresa. 5. Experiência Prévia: Ter experiência anterior em um determinado tipo de negócio é valioso. Aprendizado com os erros e sucessos passados podem aumentar as chances de sucesso em empreendimentos futuros.

6. Educação Empresarial: Além da experiência prática, buscar educação empreendedora formal ou participar de programas de capacitação pode ampliar ainda mais o conhecimento e as habilidades necessárias para administrar um negócio com sucesso. “Isso tudo permite que a gente consiga realmente ter conhecimento para levar aquela estatística de 60% de negócio com fluência nos primeiros cinco anos, a patamares muito menores, porque o conhecimento ele vai estar servindo”, finaliza. Brenno Perrucho é um dos palestrantes do Webinar Movimento Empreender, que este ano traz como tema “Micro e Pequena Empresa – Todo cuidado com o dinheiro é pouco”, que acontece nos dias 6 e 7 de novembro. O evento é gratuito e durante 2 dias traz a questão financeira dos pequenos negócios para o centro do debate.