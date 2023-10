Do sonho à realidade: Equilíbrio financeiro na pequena empresa

Equilíbrio financeiro é o sonho de todo empreendedor e refere-se a uma situação em que suas despesas (gastos) e receitas (recebimentos) estão equilibradas, garantindo que você não esteja gastando mais do que está ganhando. A conta parece simples, mas muitas vezes não fecha. É difícil correr atrás desse tal equilíbrio quando não se sabe lidar com o dinheiro. “Para alcançá-lo, é fundamental criar um orçamento empresarial, controlar seus gastos, fazer um fluxo de caixa eficiente, identificar e manter a sua necessidade de capital de giro e realizar investimentos de forma controlada”, ensina o contador, Orlando Silveira.

E essa realidade perpassa a vida da maioria dos brasileiros, que tem dificuldade de lidar com a grana – principalmente pela falta dela. Tanto, que após atingir recorde em 2021, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 78,3% em fevereiro de 2023. E essa realidade se reflete no dia a dia de quem tem um negócio.

Nos últimos 5 anos, 61% dos donos de pequenos negócios recorreram a empréstimos pessoais para financiar a própria empresa, de acordo com dados da pesquisa “Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil”, feita pelo Sebrae. Aumento da dificuldade de acesso ao crédito pelos meios formais e a falta de educação financeira têm feito com que estes empreendedores lancem mão da modalidade sem a ajuda do CNPJ. Mas a falta de uma educação financeira de base dificulta até mesmo quando se tem dinheiro no bolso para investir.

O especialista explica ainda que para uma gestão financeira eficaz, “você deve criar um plano de negócios, manter registros financeiros precisos, estabelecer um orçamento, acompanhar o fluxo de caixa, separar as finanças pessoais das empresariais”. E é nessa tecla que Randal Mesquita, contador especialista em finanças e custos para Varejos e Serviços, também bate: “Movimentação de despesas e receitas do negócio, na conta específica do negócio e movimentação de contas pessoais do empreendedor na conta corrente dele. Isso facilita a gestão financeira e não perde de vista o que a gente chama de gastos invisíveis. Muitas vezes, despesas do empreendedor que são feitas dentro da conta corrente da empresa”, reforça.

Randal reforça ainda que o debate sobre as finanças dentro de uma empresa não é sobre volume: “O debate sobre orçamento é sobre planejamento, porque dinheiro, seja muito ou seja pouco, tem que ser planejado para ser bem gasto e bem realizado”. E começando pelo básico, fica mais fácil de seguir a cartilha: “O clássico fluxo de caixa é o controle financeiro mais tranquilo, mais fácil de ser implantado porque é uma fotografia do resumo financeiro do negócio”, reforça o especialista para quem não sabe por onde começar.

Outro ponto básico, mas extremamente importante, são os indicadores financeiros: “Os indicadores financeiros ajudam na tomada de decisão, eles são clássicos também. O tiquete médio, que é um indicador de vendas muito importante. O faturamento médio mensal, o custo médio dos produtos, o CMV, o custo das mercadorias vendidas”, enfatiza.

