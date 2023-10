O desafio do acesso ao crédito para micro e pequenas empresas

Mas a falta de capital ainda é um dos maiores desafios enfrentados por aqueles que desejam empreender. Céliton Freire Nogueira, Gerente de Ambiente de Microfinança Urbana e Microempresas, é quem destaca a importância do acesso ao crédito para a realidade dos micro e pequenos negócios do país: “Primeiro pelo fato de que o empreendedor nem sempre dispõe de recursos próprios para investir no seu negócio. Segundo, obter um financiamento/empréstimo, com condições diferenciadas, é a forma mais imediata de realizar o projeto”, afirma.

A personagem Maria é fictícia, mas a história desenhada para ilustrar este exemplo poderia ser a realidade de muitos brasileiros que decidem empreender. Em todo o Brasil, milhões de empreendedores recorrem a empréstimos para tirar sua ideia de negócio do papel. De acordo com dados do Banco Central, em 2022, cerca de 12,5 milhões de micro e pequenos empreendedores buscaram empréstimos para impulsionar seus negócios. Apesar de a capacidade de pagamento ser uma preocupação constante, dados mostram que, aproximadamente, 70% dos empreendedores que obtiveram empréstimos conseguiram cumprir suas obrigações financeiras, tornando a gestão financeira um aspecto crucial do sucesso do negócio.

“O acesso ao crédito permite que o empreendedor possa realizar a implantação, ampliação e modernização do seu negócio e, com isso, ampliar a sua capacidade produtiva, gerar mais empregos e ter uma melhor competitividade no mercado”, defende. Ele lembra, porém, que para garantir que o empréstimo seja uma alavanca para o crescimento e não uma armadilha financeira, é essencial entender como utilizá-lo da melhor maneira possível. E lista uma 3 dos erros mais comuns que empreendedores podem cometer quando utilizam dinheiro de terceiros:

1. Desvio de Finalidade: Não aplicar os recursos do empréstimo na finalidade projetada é um erro grave. Os empréstimos devem ser usados para investimentos que impulsionem o negócio.

2. Gestão Financeira Inadequada: Misturar as finanças pessoais com as do negócio é uma prática prejudicial. É importante manter as contas separadas e gerenciar adequadamente o fluxo de caixa.

3. Avaliação Inadequada do Crédito: Não avaliar a oportunidade, custo e prazo do crédito pode levar a escolhas inadequadas.



Dicas para um investimento bem-sucedido

Para garantir que o crédito tomado seja bem-sucedido e gere retorno, é essencial seguir algumas dicas:

• Buscar apoio de entidades como o SEBRAE para capacitação em gestão de negócios.

• Estabelecer um planejamento financeiro sólido com objetivos claros.

• Monitorar cuidadosamente as responsabilidades financeiras, incluindo parcelas de empréstimos.

• Manter uma gestão rigorosa da adimplência dos clientes.

• Estabelecer indicadores para medir o desempenho do negócio.

• Investir na capacitação de funcionários.

• Agir prontamente ao identificar problemas no negócio.



Quando Ampliar o Negócio

Para empreendedores que desejam ampliar seus negócios, o momento ideal para buscar investimento é quando o negócio está em crescimento e a capacidade operacional começa a ficar estrangulada. Céliton explica ainda que é importante estar financeiramente saudável ao buscar um empréstimo e não recorrer a ele em momentos de dificuldades. Antes de pedir um empréstimo para ampliação, é fundamental:

• Ter um objetivo claro.

• Avaliar as opções de crédito disponíveis.

• Adequar o fluxo de caixa para manter a capacidade de pagamento.

• Dispor de uma reserva financeira para lidar com gastos imprevistos.



O acesso ao crédito desempenha um papel crucial na jornada dos empreendedores brasileiros. No entanto, sua importância está diretamente ligada à capacidade de utilizá-lo de forma sábia. Para obter sucesso, é essencial planejar, monitorar e gerenciar os recursos financeiros de forma eficaz, garantindo que o empréstimo contribua para o crescimento e prosperidade dos negócios.

